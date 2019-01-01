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Волинянин вкрав велосипед у знайомого, аби поїхати у магазин за алкоголем

Волинянин вкрав велосипед у знайомого, аби поїхати у магазин за алкоголем
На Волині судили чоловіка, який вкрав велосипед.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише Конкурент.

Так, обвинувачений, якого 24 липня 2018 року достроково звільнили з місць позбавлення волі, 29 серпня 2019 року, перебуваючи у Ковелі в парку імені Лесі Українки, заволодів велосипедом чоловіка з яким розпивав спиртні напої.

Зазначено, що велосипед іноземного виробництва він отримав, як засіб пересування для поїздки в магазин під приводом купівлі спиртних напоїв. Тобто, він заволодів майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), завдавши потерпілому збитки у розмірі 2639 гривень.

Суд вирішив, що виправлення обвинуваченого можливе лише при покаранні у виді позбавлення волі терміном на один рік.

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Теги: крадіжка, велосипед
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