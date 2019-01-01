Волинянин вкрав велосипед у знайомого, аби поїхати у магазин за алкоголем





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише



Так, обвинувачений, якого 24 липня 2018 року достроково звільнили з місць позбавлення волі, 29 серпня 2019 року, перебуваючи у Ковелі в парку імені Лесі Українки, заволодів велосипедом чоловіка з яким розпивав спиртні напої.



Зазначено, що велосипед іноземного виробництва він отримав, як засіб пересування для поїздки в магазин під приводом купівлі спиртних напоїв. Тобто, він заволодів майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), завдавши потерпілому збитки у розмірі 2639 гривень.



Суд вирішив, що виправлення обвинуваченого можливе лише при покаранні у виді позбавлення волі терміном на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили чоловіка, який вкрав велосипед.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише Конкурент. Так, обвинувачений, якого 24 липня 2018 року достроково звільнили з місць позбавлення волі, 29 серпня 2019 року, перебуваючи у Ковелі в парку імені Лесі Українки, заволодів велосипедом чоловіка з яким розпивав спиртні напої.Зазначено, що велосипед іноземного виробництва він отримав, як засіб пересування для поїздки в магазин під приводом купівлі спиртних напоїв. Тобто, він заволодів майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), завдавши потерпілому збитки у розмірі 2639 гривень.Суд вирішив, що виправлення обвинуваченого можливе лише при покаранні у виді позбавлення волі терміном на один рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію