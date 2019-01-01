У Володимирі п'яний чоловік побив дружину
Сьогодні, 14:50
До Володимира-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки району, про те, що її зять б’є свою дружину.
Інцидент трапився опівночі 15 жовтня, - пише Буг.
Після виїзду правоохоронці встановили, що 37-річний непрацюючий мешканець району у стані алкогольного сп'яніння під час словесного конфлікту спричинив своїй 35-річній дружині ушкодження у вигляді забою м'яких тканин обличчя.
Чоловік вдарив дружину в лице, розповідають у поліції.
За цим факту проводиться подальша перевірка.
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Інцидент трапився опівночі 15 жовтня, - пише Буг.
Після виїзду правоохоронці встановили, що 37-річний непрацюючий мешканець району у стані алкогольного сп'яніння під час словесного конфлікту спричинив своїй 35-річній дружині ушкодження у вигляді забою м'яких тканин обличчя.
Чоловік вдарив дружину в лице, розповідають у поліції.
За цим факту проводиться подальша перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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