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У Володимирі п'яний чоловік побив дружину

У Володимирі п'яний чоловік побив дружину
До Володимира-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки району, про те, що її зять б’є свою дружину.

Інцидент трапився опівночі 15 жовтня, - пише Буг.

Після виїзду правоохоронці встановили, що 37-річний непрацюючий мешканець району у стані алкогольного сп'яніння під час словесного конфлікту спричинив своїй 35-річній дружині ушкодження у вигляді забою м'яких тканин обличчя.

Чоловік вдарив дружину в лице, розповідають у поліції.

За цим факту проводиться подальша перевірка.

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Теги: Володимир, п'яний чоловік, побиття
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