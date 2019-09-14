У Луцьку підприємці судяться через секс-шоп «Казанова» і магазин ритуальних послуг

Марка Михайліченка до підприємиці Лілії Михайліченко про повернення безпідставно набутого майна на суму у понад 600 тисяч гривень.



Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



Позивач просить повернути вітрини, прилавки, систему відеонагляду, промислові товари інтимного призначення, офісну та комп’ютерну техніку, меблі, сейф з документами, які знаходять у приміщенні магазину «Казанова» у Луцьку. А також товари, які знаходяться у магазину «Центр ритуальних послуг», що поруч, на суму в 114,3 тисяч гривень.



В обгрунтуванні позову він зазначає, що відповідачка використовує майно, яке належить йому на праві власності, без достатніх правових підстав.



«Позивач вказує, що з метою перешкоджання його підприємницькій діяльності, 14.09.2019 року відповідачем було встановлено інші замки у приміщенні магазину «Казанова» та «Центр ритуальних послуг», де знаходяться належні позивачу на праві приватної власності матеріальні цінності, що унеможливлює доступ позивача до належного йому майна», - йдеться в ухвалі суду.



Суд визнав аргументи позивача достатніми для відкриття провадження у справі.

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