Там, де затишно: як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А,



Так, у багатоповерхівці на Конякіна, 3Б завершили шпаклювання під’їздів, влаштування ліфтів у першій, другій та третій секціях. У першій секції також облаштували вхід у під'їзд. Окрім того, у «карамельці» вже працюють над зовнішнім виглядом під'їздів - кладуть плитку на сходових клітках, зокрема, готові три поверхи у першій і третій секціях. У третій секції поставили котли та радіатори.



У будинку на Конякіна, 3В, фахівці закінчили працювати над стяжкою покрівлі, її утепленням і невдовзі обіцяють поставити крапку в цьому питанні. У другій секції «карамельки» встановили вікна на чотирьох поверхах, а також облаштували електрику на трьох поверхах.



У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – завершують зведення третього поверху першої та другої секцій, а також четвертий поверх третьої секції.



Не зважаючи на чималий об'єм робіт, будівельники працюють над спорудженням ще однієї багатоповерхівки ЖК «Caramel Residence», що розташована за адресою Конякіна, 3Д. Нині там облаштували пальове поле, аби незабаром із фундаменту «виросло» житло мрії.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки жовтень тішить лучан небувалим теплом, будівельники невпинно працюють над зведенням житла мрії - ЖК «Caramel Residence». Усе задля того, аби власники «карамельних» помешкань могли якнайшвидше відчути переваги «свого куточку» в новобудові. Втілює амбітний проект один із лідерів будівельної галузі на Волині - знана компанія «ЛДБК» У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року . Нині ж будівельники не збавляють обертів і працюють над зведенням інших будинків.Так, у багатоповерхівці на Конякіна, 3Б завершили шпаклювання під’їздів, влаштування ліфтів у першій, другій та третій секціях. У першій секції також облаштували вхід у під'їзд. Окрім того, у «карамельці» вже працюють над зовнішнім виглядом під'їздів - кладуть плитку на сходових клітках, зокрема, готові три поверхи у першій і третій секціях. У третій секції поставили котли та радіатори.У будинку на Конякіна, 3В, фахівці закінчили працювати над стяжкою покрівлі, її утепленням і невдовзі обіцяють поставити крапку в цьому питанні. У другій секції «карамельки» встановили вікна на чотирьох поверхах, а також облаштували електрику на трьох поверхах.У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – завершують зведення третього поверху першої та другої секцій, а також четвертий поверх третьої секції.Не зважаючи на чималий об'єм робіт, будівельники працюють над спорудженням ще однієї багатоповерхівки ЖК «Caramel Residence», що розташована за адресою Конякіна, 3Д. Нині там облаштували пальове поле, аби незабаром із фундаменту «виросло» житло мрії.

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