Підлітки жорстоко побили двох дівчат на Запоріжжі. ВІДЕО 18+





Поки одні били, інші спостерігали, знімали на мобільні телефони і навіть підсвічували ліхтариками, щоби краще зафільмувати насилля, - повідомляє



В результаті, одній з жертв знадобилася лікарська допомога - її госпіталізували із численними травмами рук, тіла і обличчя.



Поліція вже встановила учасників побиття, їх звинувачують у хуліганстві.



Постраждалі сподіваються на правосуддя, однак кажуть, що ініціаторка знущань має впливових родичів у правоохоронних органах.



Головне фото - ілюстративне.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неповнолітні жорстоко побили двох дівчат на шкільному стадіоні у Запоріжжі.Поки одні били, інші спостерігали, знімали на мобільні телефони і навіть підсвічували ліхтариками, щоби краще зафільмувати насилля, - повідомляє ТСН В результаті, одній з жертв знадобилася лікарська допомога - її госпіталізували із численними травмами рук, тіла і обличчя.Поліція вже встановила учасників побиття, їх звинувачують у хуліганстві.Постраждалі сподіваються на правосуддя, однак кажуть, що ініціаторка знущань має впливових родичів у правоохоронних органах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію