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Підлітки жорстоко побили двох дівчат на Запоріжжі. ВІДЕО 18+

Підлітки жорстоко побили двох дівчат на Запоріжжі. ВІДЕО 18+
Неповнолітні жорстоко побили двох дівчат на шкільному стадіоні у Запоріжжі.

Поки одні били, інші спостерігали, знімали на мобільні телефони і навіть підсвічували ліхтариками, щоби краще зафільмувати насилля, - повідомляє ТСН.

В результаті, одній з жертв знадобилася лікарська допомога - її госпіталізували із численними травмами рук, тіла і обличчя.

Поліція вже встановила учасників побиття, їх звинувачують у хуліганстві.

Постраждалі сподіваються на правосуддя, однак кажуть, що ініціаторка знущань має впливових родичів у правоохоронних органах.

Головне фото - ілюстративне.



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Теги: Запоріжжя, побиття, підлітки
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