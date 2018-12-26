Підлітки жорстоко побили двох дівчат на Запоріжжі. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 15:30
Неповнолітні жорстоко побили двох дівчат на шкільному стадіоні у Запоріжжі.
Поки одні били, інші спостерігали, знімали на мобільні телефони і навіть підсвічували ліхтариками, щоби краще зафільмувати насилля, - повідомляє ТСН.
В результаті, одній з жертв знадобилася лікарська допомога - її госпіталізували із численними травмами рук, тіла і обличчя.
Поліція вже встановила учасників побиття, їх звинувачують у хуліганстві.
Постраждалі сподіваються на правосуддя, однак кажуть, що ініціаторка знущань має впливових родичів у правоохоронних органах.
Головне фото - ілюстративне.
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Поки одні били, інші спостерігали, знімали на мобільні телефони і навіть підсвічували ліхтариками, щоби краще зафільмувати насилля, - повідомляє ТСН.
В результаті, одній з жертв знадобилася лікарська допомога - її госпіталізували із численними травмами рук, тіла і обличчя.
Поліція вже встановила учасників побиття, їх звинувачують у хуліганстві.
Постраждалі сподіваються на правосуддя, однак кажуть, що ініціаторка знущань має впливових родичів у правоохоронних органах.
Головне фото - ілюстративне.
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