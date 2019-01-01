Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Чесни Хрест, вул.: Лугова, Нова
2. 09:00-17:00
с. Яковичі, вул.: Сільська, П’ятихатка
3. КТП-72 Л-3 09:00-17:00 СПС «Дизельсервіс» м. Вол.-Вол., вул.: Тиха, І.Сірка, Зимнівська 3-29, 38-44
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Сенкевичівська селищна рада-Башня,
Пожежна частина
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-Амбулаторія
Церква
ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт"-Хлібоприймальний пункт
ТзОВ"Виробнича група"Бренд"-Приміщення майстерні
ПАТ "Гнідавський цукровий завод"-Бурякоприймальний пункт
ПрАТ "МТС Україна"-станція
ПрАТ "Київстар"-Станція
ТзОВ "Волинь Агро Кем"-склад
ПОСП І.Франка-КЗС с.Губин
ПОСП "ім.Шевченка"-Комплекси с.Угринів смт. Сенкевичівка:
вул. Пшенюка
вул. Привокзальна
вул. Соборності
с. Колодежі:
вул. Залізнодорожна 1 (Карпунь Василь Васильович)
2.
09:00-17:00
с. Стрільче:
вул. Загребля
3. 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
с. Підбереззя:
вул. Столярчука,
вул. Приозерна
вул. Лісова
Іваничівський район
1. 9:00-16:00
с.Н.Лішня вул.Радянська, Ювілейна
2. ЗТП-32 ремонт шин 10кв 10:00-17:00 с.Менчичі школа с.Мишів, Іванівка, Хутір, с.Менчичі вул. Шкільна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36 09:00 – 16:00 Школа, ПП Должко В.С. с. Гута Камінська, вул.Центральна, вул.Нова, вул.Молодіжна.
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. КТП-547
10:00-17:00
КТП-547
КТП-547 м.Ківерці
вул.Пархоменка,вул.Промислова,
вул.Дружби,вул.Молодіжна,
вул.Наливайка
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ков.управління освіти вик.ком.
МПП "Роксолана"
ФОП Хоменко А.В.
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП М'якота О.Ф
Ковельське МУВГ
ФОП Євдокимова Л,В,
ФОП Дуда Т. М
МПП " Сенсі"
ФОП Датієнко Т.І.
Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Сікорська М.Д.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Малькевич Г.Є
ФОП Пінчук Н.Л.
ФОП Балицький С.І.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ТзОВ "С.В.С."
ФОП Хмелярський А.М.
ВАТ Райффайзен БанкАваль
ФОП Степук О.М.
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Колодійчук О.В.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Яскорський І Й
Львівська залізниця
ФОП Прокоф'єва Т.Д.
СБУ
Ковельське МТМО
ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Театральна, Косачів
бульвар Л.Українки
2.
9:00-17:00 Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В.
м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:00-17:00
База Інвесторг Вул. Трункіна, 12
Луцький район
1.. 10:00 – 17:00
Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, Пп Михальчук Ю.І., ФОП Кристич І.О., Пп. Чмут Б.А., СГТзОВ „Лище”( с. Воротнів: МТФ №2, МТФ №3), ДП ”Ківерцвське лісове господарство”, Сільська Рада с. Лище (с. Воротнів: артсвердловина, школа) с. Воротнів,
с. Верхівка вул. Миру, 1-14
2. ПЛ-0,4 від КТП-547 09:00 – 17:00 Сільська рада с. Коршів (Дитячий садок, ФАП, клуб, приміщення с\р), ФОП Нечипорук В.З., ПАТ Укртелеком с. Коршів вул. Л.Українки
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Висоцьк
2. ПЛ-04 КТП-170 9:00 – 17:00 Побут,. Магазини смт. Шацьк вул; 8 Березня, Незалежності, Вишнева
Любешівський район
1. КТП-44 10:00 до 17:00 Магазин ФОП Михалик, магазин ФОП Данилік, дитячий садок, адмінприміщення старостинського округу с. Цир вул. Перемоги, вул. Новосілля
2. ПЛ-10 кВ Л-10-07 від оп. 146 до ЗТП-253
ПЛ-10кВ Л-10-08 від оп. 92 для ремну РУ-10 ЗТП-253 10:00 до 17:00 Хлібокомбінат смт. Любешів вул. Свободи, вул. Гагаріна
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-398 10:00-19:00 Районний відділ освіти (школа), Церква. с. Велика Ведмежка.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-7,8,10,17 від ТП-103 9:00-17:00 Магазин «Квадрат», магазин «Бусік» Нововолинськ:
вул.Раціоналізаторів
вул.Івасюка, 5-16
вул. Молодіжна, 1-16
вул.8-го Березня
вул.Космонавтів, 1-6
вул.Гнатюка
вул. Львівська, 1-18,9-25
2. КЛ-0,4 кВ Л-7,10 від ТП-104 9:00-14:00 Нововолинськ:
м-н №15 буд.23,24,25,26
Ратнівський район
1. ПЛ-04кв Л-2 КТП-166 для чистки траси. 9:30-17:00 Ратно.вул.Незалежності, Княгині Ольги
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1. ЩТП-242 Л-2,1 10:00-16:00 ПП Мрочко с Глухи вул Денисова, Голобурди,
2. КТП-121 10:00-17:00 с Комарово повністю
3. ЩТП-192 10:00-17:00 с.Г.Воля вул Центральна
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-56 до
КТП-123
КТП-122 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-253 10:00-16:30 ФОП Шворак В.К.- магазин с Ловище
3. ПЛ-10 кВ Л-61-02 від ЛР-13 до ЛР-53
КТП-20
КТП-60
КТП-300 10:00-15:00 ФГ «Вікторія» - ферма, ФОП Микитюк Г.І.- Турійське подвір”Я , ФОП Базярук В.В.- бар-магазин., школа, СКЗ с.Блаженик
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Чесни Хрест, вул.: Лугова, Нова
2. 09:00-17:00
с. Яковичі, вул.: Сільська, П’ятихатка
3. КТП-72 Л-3 09:00-17:00 СПС «Дизельсервіс» м. Вол.-Вол., вул.: Тиха, І.Сірка, Зимнівська 3-29, 38-44
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Сенкевичівська селищна рада-Башня,
Пожежна частина
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-Амбулаторія
Церква
ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт"-Хлібоприймальний пункт
ТзОВ"Виробнича група"Бренд"-Приміщення майстерні
ПАТ "Гнідавський цукровий завод"-Бурякоприймальний пункт
ПрАТ "МТС Україна"-станція
ПрАТ "Київстар"-Станція
ТзОВ "Волинь Агро Кем"-склад
ПОСП І.Франка-КЗС с.Губин
ПОСП "ім.Шевченка"-Комплекси с.Угринів смт. Сенкевичівка:
вул. Пшенюка
вул. Привокзальна
вул. Соборності
с. Колодежі:
вул. Залізнодорожна 1 (Карпунь Василь Васильович)
2.
09:00-17:00
с. Стрільче:
вул. Загребля
3. 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
с. Підбереззя:
вул. Столярчука,
вул. Приозерна
вул. Лісова
Іваничівський район
1. 9:00-16:00
с.Н.Лішня вул.Радянська, Ювілейна
2. ЗТП-32 ремонт шин 10кв 10:00-17:00 с.Менчичі школа с.Мишів, Іванівка, Хутір, с.Менчичі вул. Шкільна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36 09:00 – 16:00 Школа, ПП Должко В.С. с. Гута Камінська, вул.Центральна, вул.Нова, вул.Молодіжна.
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. КТП-547
10:00-17:00
КТП-547
КТП-547 м.Ківерці
вул.Пархоменка,вул.Промислова,
вул.Дружби,вул.Молодіжна,
вул.Наливайка
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ков.управління освіти вик.ком.
МПП "Роксолана"
ФОП Хоменко А.В.
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП М'якота О.Ф
Ковельське МУВГ
ФОП Євдокимова Л,В,
ФОП Дуда Т. М
МПП " Сенсі"
ФОП Датієнко Т.І.
Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Сікорська М.Д.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Малькевич Г.Є
ФОП Пінчук Н.Л.
ФОП Балицький С.І.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ТзОВ "С.В.С."
ФОП Хмелярський А.М.
ВАТ Райффайзен БанкАваль
ФОП Степук О.М.
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Колодійчук О.В.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Яскорський І Й
Львівська залізниця
ФОП Прокоф'єва Т.Д.
СБУ
Ковельське МТМО
ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Театральна, Косачів
бульвар Л.Українки
2.
9:00-17:00 Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В.
м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:00-17:00
База Інвесторг Вул. Трункіна, 12
Луцький район
1.. 10:00 – 17:00
Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, Пп Михальчук Ю.І., ФОП Кристич І.О., Пп. Чмут Б.А., СГТзОВ „Лище”( с. Воротнів: МТФ №2, МТФ №3), ДП ”Ківерцвське лісове господарство”, Сільська Рада с. Лище (с. Воротнів: артсвердловина, школа) с. Воротнів,
с. Верхівка вул. Миру, 1-14
2. ПЛ-0,4 від КТП-547 09:00 – 17:00 Сільська рада с. Коршів (Дитячий садок, ФАП, клуб, приміщення с\р), ФОП Нечипорук В.З., ПАТ Укртелеком с. Коршів вул. Л.Українки
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Висоцьк
2. ПЛ-04 КТП-170 9:00 – 17:00 Побут,. Магазини смт. Шацьк вул; 8 Березня, Незалежності, Вишнева
Любешівський район
1. КТП-44 10:00 до 17:00 Магазин ФОП Михалик, магазин ФОП Данилік, дитячий садок, адмінприміщення старостинського округу с. Цир вул. Перемоги, вул. Новосілля
2. ПЛ-10 кВ Л-10-07 від оп. 146 до ЗТП-253
ПЛ-10кВ Л-10-08 від оп. 92 для ремну РУ-10 ЗТП-253 10:00 до 17:00 Хлібокомбінат смт. Любешів вул. Свободи, вул. Гагаріна
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-398 10:00-19:00 Районний відділ освіти (школа), Церква. с. Велика Ведмежка.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-7,8,10,17 від ТП-103 9:00-17:00 Магазин «Квадрат», магазин «Бусік» Нововолинськ:
вул.Раціоналізаторів
вул.Івасюка, 5-16
вул. Молодіжна, 1-16
вул.8-го Березня
вул.Космонавтів, 1-6
вул.Гнатюка
вул. Львівська, 1-18,9-25
2. КЛ-0,4 кВ Л-7,10 від ТП-104 9:00-14:00 Нововолинськ:
м-н №15 буд.23,24,25,26
Ратнівський район
1. ПЛ-04кв Л-2 КТП-166 для чистки траси. 9:30-17:00 Ратно.вул.Незалежності, Княгині Ольги
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1. ЩТП-242 Л-2,1 10:00-16:00 ПП Мрочко с Глухи вул Денисова, Голобурди,
2. КТП-121 10:00-17:00 с Комарово повністю
3. ЩТП-192 10:00-17:00 с.Г.Воля вул Центральна
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-56 до
КТП-123
КТП-122 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-253 10:00-16:30 ФОП Шворак В.К.- магазин с Ловище
3. ПЛ-10 кВ Л-61-02 від ЛР-13 до ЛР-53
КТП-20
КТП-60
КТП-300 10:00-15:00 ФГ «Вікторія» - ферма, ФОП Микитюк Г.І.- Турійське подвір”Я , ФОП Базярук В.В.- бар-магазин., школа, СКЗ с.Блаженик
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