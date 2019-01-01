Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 жовтня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00с. Чесни Хрест, вул.: Лугова, Нова2. 09:00-17:00с. Яковичі, вул.: Сільська, П’ятихатка3. КТП-72 Л-3 09:00-17:00 СПС «Дизельсервіс» м. Вол.-Вол., вул.: Тиха, І.Сірка, Зимнівська 3-29, 38-441. 09:00-17:00Сенкевичівська селищна рада-Башня,Пожежна частинаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-АмбулаторіяЦеркваТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт"-Хлібоприймальний пунктТзОВ"Виробнича група"Бренд"-Приміщення майстерніПАТ "Гнідавський цукровий завод"-Бурякоприймальний пунктПрАТ "МТС Україна"-станціяПрАТ "Київстар"-СтанціяТзОВ "Волинь Агро Кем"-складПОСП І.Франка-КЗС с.ГубинПОСП "ім.Шевченка"-Комплекси с.Угринів смт. Сенкевичівка:вул. Пшенюкавул. Привокзальнавул. Соборностіс. Колодежі:вул. Залізнодорожна 1 (Карпунь Василь Васильович)2.09:00-17:00с. Стрільче:вул. Загребля3. 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗс. Підбереззя:вул. Столярчука,вул. Приозернавул. Лісова1. 9:00-16:00с.Н.Лішня вул.Радянська, Ювілейна2. ЗТП-32 ремонт шин 10кв 10:00-17:00 с.Менчичі школа с.Мишів, Іванівка, Хутір, с.Менчичі вул. Шкільна1. ПЛ-0,4кВ КТП-36 09:00 – 16:00 Школа, ПП Должко В.С. с. Гута Камінська, вул.Центральна, вул.Нова, вул.Молодіжна.1. ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272. КТП-54710:00-17:00КТП-547КТП-547 м.Ківерцівул.Пархоменка,вул.Промислова,вул.Дружби,вул.Молодіжна,вул.Наливайка1. 9:00-17:00Ков.управління освіти вик.ком.МПП "Роксолана"ФОП Хоменко А.В.Ковельське РЖКП №2ТзОВ "Бізнес- Рейс"ФОП М'якота О.ФКовельське МУВГФОП Євдокимова Л,В,ФОП Дуда Т. ММПП " Сенсі"ФОП Датієнко Т.І.Ф.о.Коренга Д.А.ФОП Сікорська М.Д.ФОП Євдокімов В.А.ФОП Малькевич Г.ЄФОП Пінчук Н.Л.ФОП Балицький С.І.ТзОВ "ВКП " Каскад "ТзОВ "С.В.С."ФОП Хмелярський А.М.ВАТ Райффайзен БанкАвальФОП Степук О.М.ТзОВ "Волиньфарм"ФОП Колодійчук О.В.ФОП Євдокімов В.А.ФОП Яскорський І ЙЛьвівська залізницяФОП Прокоф'єва Т.Д.СБУКовельське МТМОПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Театральна, Косачівбульвар Л.Українки2.9:00-17:00 Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В.м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.Вимкнень споживачів не заплановано1. 13:00-17:00База Інвесторг Вул. Трункіна, 121.. 10:00 – 17:00Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, Пп Михальчук Ю.І., ФОП Кристич І.О., Пп. Чмут Б.А., СГТзОВ „Лище”( с. Воротнів: МТФ №2, МТФ №3), ДП ”Ківерцвське лісове господарство”, Сільська Рада с. Лище (с. Воротнів: артсвердловина, школа) с. Воротнів,с. Верхівка вул. Миру, 1-142. ПЛ-0,4 від КТП-547 09:00 – 17:00 Сільська рада с. Коршів (Дитячий садок, ФАП, клуб, приміщення с\р), ФОП Нечипорук В.З., ПАТ Укртелеком с. Коршів вул. Л.Українки1. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Висоцьк2. ПЛ-04 КТП-170 9:00 – 17:00 Побут,. Магазини смт. Шацьк вул; 8 Березня, Незалежності, Вишнева1. КТП-44 10:00 до 17:00 Магазин ФОП Михалик, магазин ФОП Данилік, дитячий садок, адмінприміщення старостинського округу с. Цир вул. Перемоги, вул. Новосілля2. ПЛ-10 кВ Л-10-07 від оп. 146 до ЗТП-253ПЛ-10кВ Л-10-08 від оп. 92 для ремну РУ-10 ЗТП-253 10:00 до 17:00 Хлібокомбінат смт. Любешів вул. Свободи, вул. Гагаріна1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-398 10:00-19:00 Районний відділ освіти (школа), Церква. с. Велика Ведмежка.1. ПЛ-0,4кВ Л-7,8,10,17 від ТП-103 9:00-17:00 Магазин «Квадрат», магазин «Бусік» Нововолинськ:вул.Раціоналізаторіввул.Івасюка, 5-16вул. Молодіжна, 1-16вул.8-го Березнявул.Космонавтів, 1-6вул.Гнатюкавул. Львівська, 1-18,9-252. КЛ-0,4 кВ Л-7,10 від ТП-104 9:00-14:00 Нововолинськ:м-н №15 буд.23,24,25,261. ПЛ-04кв Л-2 КТП-166 для чистки траси. 9:30-17:00 Ратно.вул.Незалежності, Княгині Ольги1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.Сокіл1. ЩТП-242 Л-2,1 10:00-16:00 ПП Мрочко с Глухи вул Денисова, Голобурди,2. КТП-121 10:00-17:00 с Комарово повністю3. ЩТП-192 10:00-17:00 с.Г.Воля вул Центральна1. ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-56 доКТП-123КТП-122 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби2. ПЛ-0,4 кВКТП-253 10:00-16:30 ФОП Шворак В.К.- магазин с Ловище3. ПЛ-10 кВ Л-61-02 від ЛР-13 до ЛР-53КТП-20КТП-60КТП-300 10:00-15:00 ФГ «Вікторія» - ферма, ФОП Микитюк Г.І.- Турійське подвір”Я , ФОП Базярук В.В.- бар-магазин., школа, СКЗ с.Блаженик