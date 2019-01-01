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Волинські лікарі розвіяли найпоширеніші міфи про тіло людини

Волинські лікарі розвіяли найпоширеніші міфи про тіло людини
Волинські лікарі спростували низку міфів про тіло людини.

Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у Facebook.

Міф 1. Волосся росте швидше, якщо його обрізати. Ні. Так може здаватися, кажуть лікарі, бо просто більш помітно зміни у довжині волосини. Але насправді воно росте з тією ж швидкістю. Якщо є проблеми з ростом чи випадінням волосся, варто звертатися до лікаря-трихолога

Міф 2. Засмага у солярії безпечніша, ніж під природнім сонячним промінням. Ультрафіолетові промені А, які застосовують в соляріях, настільки ж небезпечні, як і промені В. Тому в солярій краще не ходити, а на сонці захищатися спеціальними кремами.

Міф 3. Морква не покращує зір. Тут без коментарів. Зберегти повноцінний зір допоможе вчасне звернення до окуліста та дотримання його рекомендацій щодо режиму праці і способу життя.

Міф 4. Форма живота вагітної свідчить про стать дитини. Якщо хочете знати стать малюка - йдіть на УЗД.

Міф 5. Молочні зуби неважливі, їх можна не лікувати. Ні, лікувати і слідкувати за станом молочних зубів потрібно. І зуби - це більше, ніж просто стоматологія. Про те, як стан зубів впливає на роботу організму в цілому вам може розповісти педіатр.

"Не вірте міфам, вірте фактам. Ваше здоров'я безцінне і варте правдивої інформації та кваліфікованої турботи", - додають лікарі.

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Теги: медицина, лікарі, міфи, тіло
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