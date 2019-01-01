Волинські лікарі розвіяли найпоширеніші міфи про тіло людини
Сьогодні, 18:18
Волинські лікарі спростували низку міфів про тіло людини.
Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у Facebook.
Міф 1. Волосся росте швидше, якщо його обрізати. Ні. Так може здаватися, кажуть лікарі, бо просто більш помітно зміни у довжині волосини. Але насправді воно росте з тією ж швидкістю. Якщо є проблеми з ростом чи випадінням волосся, варто звертатися до лікаря-трихолога
Міф 2. Засмага у солярії безпечніша, ніж під природнім сонячним промінням. Ультрафіолетові промені А, які застосовують в соляріях, настільки ж небезпечні, як і промені В. Тому в солярій краще не ходити, а на сонці захищатися спеціальними кремами.
Міф 3. Морква не покращує зір. Тут без коментарів. Зберегти повноцінний зір допоможе вчасне звернення до окуліста та дотримання його рекомендацій щодо режиму праці і способу життя.
Міф 4. Форма живота вагітної свідчить про стать дитини. Якщо хочете знати стать малюка - йдіть на УЗД.
Міф 5. Молочні зуби неважливі, їх можна не лікувати. Ні, лікувати і слідкувати за станом молочних зубів потрібно. І зуби - це більше, ніж просто стоматологія. Про те, як стан зубів впливає на роботу організму в цілому вам може розповісти педіатр.
"Не вірте міфам, вірте фактам. Ваше здоров'я безцінне і варте правдивої інформації та кваліфікованої турботи", - додають лікарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у Facebook.
Міф 1. Волосся росте швидше, якщо його обрізати. Ні. Так може здаватися, кажуть лікарі, бо просто більш помітно зміни у довжині волосини. Але насправді воно росте з тією ж швидкістю. Якщо є проблеми з ростом чи випадінням волосся, варто звертатися до лікаря-трихолога
Міф 2. Засмага у солярії безпечніша, ніж під природнім сонячним промінням. Ультрафіолетові промені А, які застосовують в соляріях, настільки ж небезпечні, як і промені В. Тому в солярій краще не ходити, а на сонці захищатися спеціальними кремами.
Міф 3. Морква не покращує зір. Тут без коментарів. Зберегти повноцінний зір допоможе вчасне звернення до окуліста та дотримання його рекомендацій щодо режиму праці і способу життя.
Міф 4. Форма живота вагітної свідчить про стать дитини. Якщо хочете знати стать малюка - йдіть на УЗД.
Міф 5. Молочні зуби неважливі, їх можна не лікувати. Ні, лікувати і слідкувати за станом молочних зубів потрібно. І зуби - це більше, ніж просто стоматологія. Про те, як стан зубів впливає на роботу організму в цілому вам може розповісти педіатр.
"Не вірте міфам, вірте фактам. Ваше здоров'я безцінне і варте правдивої інформації та кваліфікованої турботи", - додають лікарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські лікарі розвіяли найпоширеніші міфи про тіло людини
Сьогодні, 18:18
Погода у листопаді: синоптики розповіли, чого чекати українцям
Сьогодні, 17:39