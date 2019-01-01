«Чому їх немає з нами весь цей час?» – дружина Олексія Веремійчика про чоловіків, які були з ним у човні
Сьогодні, 16:57
Дружина зниклого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика Анна Веремійчик запевняє, що чоловіки, які були разом з ним на трагічній риболовлі, дають різні свідчення і не сприяють у пошуках зниклого.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
«Дуже прошу відповідні органи, слідчих, які керують пошуком Олексія Веремійчика звернути увагу на неузгоджені покази трьох людей, які були з моїм чоловіком в човні і які жодним чином не сприяють пошукам зниклого», – написала дружина.
«Не можу зрозуміти, чому основні свідки можуть лікувати по лікарнях біль у горлі, охолодження в той час, як ми шукаємо безвісти зниклу людину, чи триває слідство і чому їх немає з нами весь цей час. Чому і хто затягує цей процес? Особливо в той час, коли людина ще може бути живою», - йдеться у повідомленні.
Дружина зниклого назвала імена чоловіків, які були разом з її чоловіком того дня: Олександр Грановський, Сергій Омелянчук, Іван Дишко.
Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь у Любешівському районі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.
За інформацією видання, четверо чоловіків, серед яких – Олексій Веремійчик, рибалили з човна. Здійнялися сильні хвилі – і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник.
Пошуки тривають з 12 жовтня.
Раніше повідомляли, що до них залучили легку авіацію, кінологів, місцеве населення, людей з Луцька.
Станом на ранок 15 жовтня рятувальники повідомляють, що обстежили 35 тис. кв. метрів дна під час безпосередніх занурень на озері.
Пошуки ускладнюються сильним замуленням дна, видимість у воді озера складає не більше 1 метра.
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
«Дуже прошу відповідні органи, слідчих, які керують пошуком Олексія Веремійчика звернути увагу на неузгоджені покази трьох людей, які були з моїм чоловіком в човні і які жодним чином не сприяють пошукам зниклого», – написала дружина.
«Не можу зрозуміти, чому основні свідки можуть лікувати по лікарнях біль у горлі, охолодження в той час, як ми шукаємо безвісти зниклу людину, чи триває слідство і чому їх немає з нами весь цей час. Чому і хто затягує цей процес? Особливо в той час, коли людина ще може бути живою», - йдеться у повідомленні.
Дружина зниклого назвала імена чоловіків, які були разом з її чоловіком того дня: Олександр Грановський, Сергій Омелянчук, Іван Дишко.
Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь у Любешівському районі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.
За інформацією видання, четверо чоловіків, серед яких – Олексій Веремійчик, рибалили з човна. Здійнялися сильні хвилі – і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник.
Пошуки тривають з 12 жовтня.
Раніше повідомляли, що до них залучили легку авіацію, кінологів, місцеве населення, людей з Луцька.
Станом на ранок 15 жовтня рятувальники повідомляють, що обстежили 35 тис. кв. метрів дна під час безпосередніх занурень на озері.
Пошуки ускладнюються сильним замуленням дна, видимість у воді озера складає не більше 1 метра.
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«Чому їх немає з нами весь цей час?» – дружина Олексія Веремійчика про чоловіків, які були з ним у човні
Сьогодні, 16:57