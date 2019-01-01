вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Чому їх немає з нами весь цей час?» – дружина Олексія Веремійчика про чоловіків, які були з ним у човні

Дружина зниклого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика Анна Веремійчик запевняє, що чоловіки, які були разом з ним на трагічній риболовлі, дають різні свідчення і не сприяють у пошуках зниклого.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

«Дуже прошу відповідні органи, слідчих, які керують пошуком Олексія Веремійчика звернути увагу на неузгоджені покази трьох людей, які були з моїм чоловіком в човні і які жодним чином не сприяють пошукам зниклого», – написала дружина.

«Не можу зрозуміти, чому основні свідки можуть лікувати по лікарнях біль у горлі, охолодження в той час, як ми шукаємо безвісти зниклу людину, чи триває слідство і чому їх немає з нами весь цей час. Чому і хто затягує цей процес? Особливо в той час, коли людина ще може бути живою», - йдеться у повідомленні.

Дружина зниклого назвала імена чоловіків, які були разом з її чоловіком того дня: Олександр Грановський, Сергій Омелянчук, Іван Дишко.

Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь у Любешівському районі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.

За інформацією видання, четверо чоловіків, серед яких – Олексій Веремійчик, рибалили з човна. Здійнялися сильні хвилі – і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник.

Пошуки тривають з 12 жовтня.

Раніше повідомляли, що до них залучили легку авіацію, кінологів, місцеве населення, людей з Луцька.

Станом на ранок 15 жовтня рятувальники повідомляють, що обстежили 35 тис. кв. метрів дна під час безпосередніх занурень на озері.
Пошуки ускладнюються сильним замуленням дна, видимість у воді озера складає не більше 1 метра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олексій Веремійчик, зникнення, Волинь, Люб'язь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Чому їх немає з нами весь цей час?» – дружина Олексія Веремійчика про чоловіків, які були з ним у човні
Сьогодні, 16:57
Волинянин вкрав велосипед у знайомого, аби поїхати у магазин за алкоголем
Сьогодні, 16:42
На Київщині повісився 12-річний хлопчик: підозрюють нову смертельну гру
Сьогодні, 16:15
Італійський страйк: гірники шахти «Бужанська» приєдналися до протестів
Сьогодні, 16:04
Вони не люблять, коли їх жаліють: історія життя двох незрячих студентів з Волині
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
Обстежили уже 15 гектарів дна озера: Олексія Веремійчика досі не можуть знайти. ВІДЕО Обстежили уже 15 гектарів дна озера: Олексія Веремійчика досі не можуть знайти. ВІДЕО
14 жовтень, 19:36
«Важко було відчепити їх від цього «коробля»: розповіли, що трапилося на озері Люб'язь, коли зник Олексій Веремійчик «Важко було відчепити їх від цього «коробля»: розповіли, що трапилося на озері Люб'язь, коли зник Олексій Веремійчик
14 жовтень, 14:50
Відновили пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика. ФОТО Відновили пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика. ФОТО
14 жовтень, 10:15
Через пошукові роботи безвісти зниклого Олексія Веремійчика у Луцьку скасували захід Через пошукові роботи безвісти зниклого Олексія Веремійчика у Луцьку скасували захід
14 жовтень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чому їх немає з нами весь цей час?» – дружина Олексія Веремійчика про чоловіків, які були з ним у човні
Сьогодні, 16:57
 0
Волинянин вкрав велосипед у знайомого, аби поїхати у магазин за алкоголем
Сьогодні, 16:42
 0
На Київщині повісився 12-річний хлопчик: підозрюють нову смертельну гру
Сьогодні, 16:15
 0
Італійський страйк: гірники шахти «Бужанська» приєдналися до протестів
Сьогодні, 16:04
 0
Вони не люблять, коли їх жаліють: історія життя двох незрячих студентів з Волині
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿