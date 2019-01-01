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Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ. ФОТО

Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ. ФОТО
Парафія Покрови Пресвятої Богородиці села Диковини на Горохівщині вперше після переходу з Московського патріархату приймала митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ на сторінці у Facebook.

Як розповів настоятель громади, священник Роман Третяк, цей храм був збудований у 1719 році в селі Бужани. Проте з часом там з’явилася мурована церква, тому у 1919 році дерев’яну перенесли до Диковин. Старожили стверджують, що з часу перенесення храму архієрей не приїжджав до них жодного разу.

Окрім священника Романа, під час літургії з владикою молилося духовенство Грохівського та Цуманського деканатів. Після служби освятили оновлений розпис храму.

На завершення свята архієрей вручив нагороди. Зокрема, церковну відзнаку одержав жертводавець Олександр Захарчук.

Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ. ФОТО



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Теги: церква ПЦУ, митрополит Михаїл, Горохівський район
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