Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ. ФОТО

Михаїла.



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Як розповів настоятель громади, священник Роман Третяк, цей храм був збудований у 1719 році в селі Бужани. Проте з часом там з’явилася мурована церква, тому у 1919 році дерев’яну перенесли до Диковин. Старожили стверджують, що з часу перенесення храму архієрей не приїжджав до них жодного разу.



Окрім священника Романа, під час літургії з владикою молилося духовенство Грохівського та Цуманського деканатів. Після служби освятили оновлений розпис храму.



На завершення свята архієрей вручив нагороди. Зокрема, церковну відзнаку одержав жертводавець Олександр Захарчук.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парафія Покрови Пресвятої Богородиці села Диковини на Горохівщині вперше після переходу з Московського патріархату приймала митрополита Луцького і ВолинськогоПро це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ на сторінці у Facebook.Як розповів настоятель громади, священник, цей храм був збудований у 1719 році в селі Бужани. Проте з часом там з’явилася мурована церква, тому у 1919 році дерев’яну перенесли до Диковин. Старожили стверджують, що з часу перенесення храму архієрей не приїжджав до них жодного разу.Окрім священника Романа, під час літургії з владикою молилося духовенство Грохівського та Цуманського деканатів. Після служби освятили оновлений розпис храму.На завершення свята архієрей вручив нагороди. Зокрема, церковну відзнаку одержав жертводавець

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