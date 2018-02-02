Лучанина, який у власній оселі продавав наркотики, посадили під домашній арешт
Сьогодні, 17:59
Луцька місцева прокуратура здійснює досудове розслідуванням про незаконне придбання, зберігання та продаж наркотичних засобів 35-річним мешканцем обласного центру Волині.
Чоловік двічі упродовж серпня-жовтня 2019 року збував громадянам таблетки із вмістом наркотичного засобу – бупренорфіну, - інформує прокуратура Волині.
Такі ж таблетки виявили та вилучили в нього за місцем проживання правоохоронці у ході проведення обшуку в оселі 10 жовтня 2019 року.
Громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, та обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Зауважують, що за такі злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Чоловік двічі упродовж серпня-жовтня 2019 року збував громадянам таблетки із вмістом наркотичного засобу – бупренорфіну, - інформує прокуратура Волині.
Такі ж таблетки виявили та вилучили в нього за місцем проживання правоохоронці у ході проведення обшуку в оселі 10 жовтня 2019 року.
Громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, та обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Зауважують, що за такі злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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