Лучанина, який у власній оселі продавав наркотики, посадили під домашній арешт





Чоловік двічі упродовж серпня-жовтня 2019 року збував громадянам таблетки із вмістом наркотичного засобу – бупренорфіну, - інформує



Такі ж таблетки виявили та вилучили в нього за місцем проживання правоохоронці у ході проведення обшуку в оселі 10 жовтня 2019 року.



Громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, та обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту.



Зауважують, що за такі злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька місцева прокуратура здійснює досудове розслідуванням про незаконне придбання, зберігання та продаж наркотичних засобів 35-річним мешканцем обласного центру Волині.Чоловік двічі упродовж серпня-жовтня 2019 року збував громадянам таблетки із вмістом наркотичного засобу – бупренорфіну, - інформує прокуратура Волині Такі ж таблетки виявили та вилучили в нього за місцем проживання правоохоронці у ході проведення обшуку в оселі 10 жовтня 2019 року.Громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, та обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту.Зауважують, що за такі злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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