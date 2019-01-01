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На одному з волинських ринків чоловік продавав 500 кілограмів «незаконної» риби

На одному з волинських ринків чоловік продавав 500 кілограмів «незаконної» риби
На Волині у період з 7 по 14 жовтня рибоохоронний патруль вилучив 507 кілограмів «незаконної» риби.

Про інформує Волинський рибоохоронний патруль.

Так, у вказаний період склали п’ять протоколів за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 10 – за ч. 3 ст. 85 КУпАП та чотири – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Оформили п’ять актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 32 заборонених знарядь лову.

Зазначають, 12 жовтня державні інспектори рибоохорони провели перевірку у Нововолинську. Так, близько 11 години на одному з ринків міста знайшли чоловіка, який намагався продати 500 кг риби: 200 кг коропа, 200 кг товстолоба та 100 кг амура.

При перевірці чоловік не зміг надати документи, що підтверджують законність походження риби (товарно-транспортні накладні). Відтак, на нього склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Рибу залишили порушнику на відповідальне зберігання до рішення суду.



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Теги: риба, патруль, Волинь, продаж
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