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У Польщі молодий українець помер після удару струмом

У Польщі молодий українець помер після удару струмом
27-річний громадянин України виліз на залізну опору ліній електропередач у Лодзі й отримав удар струмом.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на expressilustrowany.pl, нещасний випадок стався пізно ввечері минулого четверга, 10 жовтня, неподалік місцевої електростанції.

Постраждалий після удару струмом отримав важкі опіки всього тіла й завис на 25-метровій висоті. Коли чоловіка знімали звідти рятувальники, він був ще притомний, проте у стані больового шоку.

Громадянина України госпіталізували, медики кілька днів боролися за його життя, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Справою наразі займаються правоохоронці. Точної відповіді, чому українець виліз на опорну конструкцію, поки немає, однак слідчі припускають, що він хотів вчинити самогубство.

За неофіційною інформацією, загиблий мав в Україні сімейні проблеми.

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Теги: струм, Польща
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Коментарі 1
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