У Луцьку − подвійна аварія. ФОТО





Про це



Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу бару "Саванна" на проспекті Грушевського. У результаті ДТП автомобіль Toyota Camry "вилетіла" на тротуар.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.



На місці працювала патрульна поліція.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського сталася аварія за участю трьох автомобілів.Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу бару "Саванна" на проспекті Грушевського. У результаті ДТП автомобіль Toyota Camry "вилетіла" на тротуар.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.На місці працювала патрульна поліція.

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