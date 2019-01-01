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У Луцьку − подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку − подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на проспекті Грушевського сталася аварія за участю трьох автомобілів.

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу бару "Саванна" на проспекті Грушевського. У результаті ДТП автомобіль Toyota Camry "вилетіла" на тротуар.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місці працювала патрульна поліція.

У Луцьку − подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку − подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку − подвійна аварія. ФОТО


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Теги: Луцьк, подвійна аварія, Грушевського
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