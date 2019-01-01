Митрополит Михаїл очолив богослужіння у волинському селі. ФОТО





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Із архієреєм молилися настоятель божниці священник Микола Качмар, духовенство деканату, голови Перемильської сільської ради Надія Маселко та Берестечківської міської Валентина Залевська, парафіяни.



За словами отця Миколи, каплицю на цьому місці спорудили у 1872 році. Проте в радянські часи цю святиню зруйнували. Уже з відновленням незалежності у 2009 році знову збудували і освятили на честь Покрови Пресвятої Богородиці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив молебень у селі Старики Горохівського деканату з нагоди храмового свята каплиці Покрови Пресвятої Богородиці та 10-ліття її освячення.Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ. Із архієреєм молилися настоятель божниці священник, духовенство деканату, голови Перемильської сільської радита Берестечківської міської, парафіяни.За словами отця Миколи, каплицю на цьому місці спорудили у 1872 році. Проте в радянські часи цю святиню зруйнували. Уже з відновленням незалежності у 2009 році знову збудували і освятили на честь Покрови Пресвятої Богородиці.

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