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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня
У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+10 тепла, вдень +17...+22 тепла.

У Луцьку також передбачають мінливу хмарність, без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+8 тепла, вдень +19...+21 тепла.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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