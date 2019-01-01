Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+10 тепла, вдень +17...+22 тепла.
У Луцьку також передбачають мінливу хмарність, без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+8 тепла, вдень +19...+21 тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+10 тепла, вдень +17...+22 тепла.
У Луцьку також передбачають мінливу хмарність, без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+8 тепла, вдень +19...+21 тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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