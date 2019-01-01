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У місті на Волині хочуть будувати житло для поліцейських

У місті на Волині хочуть будувати житло для поліцейських
У Володимирі-Волинському шукають земельну ділянку під будівництво житла для правоохоронців.

Про це очільник міста Петро Саганюк розповів на щотижневому брифінгу з представниками місцевих ЗМІ, - повідомляє Район. Володимир. Волинський.

«Мав розмову з начальником поліції, просять виділити земельну ділянку для будівництва житла працівникам відділу, серед яких є й учасники АТО. Буде ділянка – шукатимуть підрядника. Аби було бажання – питання вирішуватиметься», – зазначив мер міста.

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Теги: Володимир, житло для поліцейських
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