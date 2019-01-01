У місті на Волині хочуть будувати житло для поліцейських





Про це очільник міста Петро Саганюк розповів на щотижневому брифінгу з представниками місцевих ЗМІ, - повідомляє



«Мав розмову з начальником поліції, просять виділити земельну ділянку для будівництва житла працівникам відділу, серед яких є й учасники АТО. Буде ділянка – шукатимуть підрядника. Аби було бажання – питання вирішуватиметься», – зазначив мер міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському шукають земельну ділянку під будівництво житла для правоохоронців.Про це очільник міста Петро Саганюк розповів на щотижневому брифінгу з представниками місцевих ЗМІ, - повідомляє Район. Володимир. Волинський. «Мав розмову з начальником поліції, просять виділити земельну ділянку для будівництва житла працівникам відділу, серед яких є й учасники АТО. Буде ділянка – шукатимуть підрядника. Аби було бажання – питання вирішуватиметься», – зазначив мер міста.

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