У місті на Волині хочуть будувати житло для поліцейських
Сьогодні, 20:58
У Володимирі-Волинському шукають земельну ділянку під будівництво житла для правоохоронців.
Про це очільник міста Петро Саганюк розповів на щотижневому брифінгу з представниками місцевих ЗМІ, - повідомляє Район. Володимир. Волинський.
«Мав розмову з начальником поліції, просять виділити земельну ділянку для будівництва житла працівникам відділу, серед яких є й учасники АТО. Буде ділянка – шукатимуть підрядника. Аби було бажання – питання вирішуватиметься», – зазначив мер міста.
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Про це очільник міста Петро Саганюк розповів на щотижневому брифінгу з представниками місцевих ЗМІ, - повідомляє Район. Володимир. Волинський.
«Мав розмову з начальником поліції, просять виділити земельну ділянку для будівництва житла працівникам відділу, серед яких є й учасники АТО. Буде ділянка – шукатимуть підрядника. Аби було бажання – питання вирішуватиметься», – зазначив мер міста.
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