На Волині побував міністр Канцелярії Президента Польщі. ФОТО

На Волині, в місті Ковель, побувала делегація з Польщі, на чолі з міністром Канцелярії Президента Польщі.Представники президента Польщі, польські дипломати та журналісти з України, Білорусі й Литви вшанували похованих у Ковелі поляків, які загинули у боротьбі за незалежність, - про це повідомляє "Волинський монітор".Візит до Ковеля відбувся в рамках з’їзду представників польської преси, організованого із нагоди 10-річчя.У суботу, 12 жовтня, делегація журналістів на чолі з міністром Канцелярії президента РП, послом Польщі в Україні, Генеральним консулом РП у Луцьку, головою фундації «Свобода і демократія», а також представники місцевої влади взяли участь у месі в ковельському костелі Святої Анни.Іноземні гості взяли участь у богослужнні, де помолилися за поляків, які загинули за незалежність. Після закінчення меси міністр Адам Квятковський подарував ковельській парафії від імені президента Республіки Польща Анджея Дуди чашу для звершення богослужінь.Далі всі на ковельському комунальному кладовищі вшанували пам’ять солдатів Війська Польського, поліцянтів та харцерів, які загинули в 1915–1920 рр.Після цього делегація журналістів поклала вінки та помолилася на військовому кладовищі «На гірці». На цьому некрополі, розташованому на північних окраїнах міста, покояться 1800 солдатів різних національностей, більшість яких загинула під час Першої світової війни. Зокрема, на кладовищі є могили 300 поляків, серед них як вояки І та ІІ легіонів, так і солдати, загиблі під час польсько-більшовицької війни.