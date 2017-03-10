Лучанці, яка бореться з онкозахворюванням, збирають кошти на операцію

Небайдужих волинян просять допомогти зі збором коштів на операцію онкохворій лучанці.Про це на своїй сторінці у Facebook написалаКористувачка написала, що кілька днів тому у лучанкивиявили пухлину головного мозку.«Вчора була річниця смерті її мами, яка померла від раку. Юлії лише 24 роки, її батько байдужий до біди. Єдиний, хто підтримує дівчину - це її хлопець», - йдеться у дописі«Я вірю у дива, і вірю у швидке одужання Юлі», - написала Ася ХазоваРеквізити для переказу коштів:5168757396008635 (ПриватБанк)5375414112354013 (Монобанк)Чижевська Юлія Андріївна