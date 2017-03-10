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Лучанці, яка бореться з онкозахворюванням, збирають кошти на операцію

Лучанці, яка бореться з онкозахворюванням, збирають кошти на операцію
Небайдужих волинян просять допомогти зі збором коштів на операцію онкохворій лучанці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Ася Хазова.

Користувачка написала, що кілька днів тому у лучанки Юлії Чижевської виявили пухлину головного мозку.

«Вчора була річниця смерті її мами, яка померла від раку. Юлії лише 24 роки, її батько байдужий до біди. Єдиний, хто підтримує дівчину - це її хлопець», - йдеться у дописі

«Я вірю у дива, і вірю у швидке одужання Юлі», - написала Ася Хазова

Реквізити для переказу коштів:
5168757396008635 (ПриватБанк)
5375414112354013 (Монобанк)
Чижевська Юлія Андріївна
Лучанці, яка бореться з онкозахворюванням, збирають кошти на операцію
Лучанці, яка бореться з онкозахворюванням, збирають кошти на операцію
Лучанці, яка бореться з онкозахворюванням, збирають кошти на операцію



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Теги: допомога, біда, Волинь
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