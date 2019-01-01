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На Волині поліція розслідує справу про крадіжку деревини

На Волині поліція розслідує справу про крадіжку деревини
Волинські правоохоронці розслідують факт крадіжки деревини.

Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.

Факт зафіксувала державна лісова охорона у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ». При цьому поблизу місця самовільної порубки знайшли частину деревини.

У результаті патрулювання та ретельного обстеження території крадену деревину виявили неподалік приватного обійстя у с. Завітне Ківерцівського р-ну.

Справу передано в поліцію. Сподіваємося на її оперативне розслідування. Адже сума завданої шкоди у цьому випадку становить 82 тис. грн. За такі дії вже передбачено кримінальну відповідальність.

Прес-служба Волинського ОУЛМГ

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Теги: ВОУЛМГ, ліс, поліція
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