На Волині поліція розслідує справу про крадіжку деревини
Сьогодні, 22:56
Волинські правоохоронці розслідують факт крадіжки деревини.
Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Факт зафіксувала державна лісова охорона у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ». При цьому поблизу місця самовільної порубки знайшли частину деревини.
У результаті патрулювання та ретельного обстеження території крадену деревину виявили неподалік приватного обійстя у с. Завітне Ківерцівського р-ну.
Справу передано в поліцію. Сподіваємося на її оперативне розслідування. Адже сума завданої шкоди у цьому випадку становить 82 тис. грн. За такі дії вже передбачено кримінальну відповідальність.
Прес-служба Волинського ОУЛМГ
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Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Факт зафіксувала державна лісова охорона у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ». При цьому поблизу місця самовільної порубки знайшли частину деревини.
У результаті патрулювання та ретельного обстеження території крадену деревину виявили неподалік приватного обійстя у с. Завітне Ківерцівського р-ну.
Справу передано в поліцію. Сподіваємося на її оперативне розслідування. Адже сума завданої шкоди у цьому випадку становить 82 тис. грн. За такі дії вже передбачено кримінальну відповідальність.
Прес-служба Волинського ОУЛМГ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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