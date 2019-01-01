На Волині поліція розслідує справу про крадіжку деревини





Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.



Факт зафіксувала державна лісова охорона у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ». При цьому поблизу місця самовільної порубки знайшли частину деревини.



У результаті патрулювання та ретельного обстеження території крадену деревину виявили неподалік приватного обійстя у с. Завітне Ківерцівського р-ну.



Справу передано в поліцію. Сподіваємося на її оперативне розслідування. Адже сума завданої шкоди у цьому випадку становить 82 тис. грн. За такі дії вже передбачено кримінальну відповідальність.



Прес-служба Волинського ОУЛМГ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці розслідують факт крадіжки деревини.Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.Факт зафіксувала державна лісова охорона у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ». При цьому поблизу місця самовільної порубки знайшли частину деревини.У результаті патрулювання та ретельного обстеження території крадену деревину виявили неподалік приватного обійстя у с. Завітне Ківерцівського р-ну.Справу передано в поліцію. Сподіваємося на її оперативне розслідування. Адже сума завданої шкоди у цьому випадку становить 82 тис. грн. За такі дії вже передбачено кримінальну відповідальність.Прес-служба Волинського ОУЛМГ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію