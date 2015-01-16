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Повідомили, коли відбудеться наступна зустріч Тристоронньої контактної групи

Повідомили, коли відбудеться наступна зустріч Тристоронньої контактної групи
Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі запланована у Мінську на 29 жовтня.

Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік за підсумками чергового засідання ТКГ в Мінську, передає УНН із посиланням на Белта.

"Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня", - повідомив Сайдік.

Раніше Сайдік заявив, що сторони в тристоронній контактній групі в Мінську підтверджують прихильність розведення сил в Золотому і Петровському, але так і не змогли досягти взаєморозуміння по конкретній даті розведення.

Як повідомляв УНН, українська сторона в Тристоронньої контактній групі в Мінську назвала умови, за яких можливе виконання політичного блоку питань Мінських угод.

Крім того, офіційний Київ заявив, що бойовики на Донбасі зривають розведення військ. У РФ, у свою чергу, у зриві розведення військ звинуватили Україну.

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Теги: Мінськ, зустріч
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