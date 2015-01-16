Повідомили, коли відбудеться наступна зустріч Тристоронньої контактної групи

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі запланована у Мінську на 29 жовтня.Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групіза підсумками чергового засідання ТКГ в Мінську, передає УНН із посиланням на Белта."Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня", - повідомив Сайдік.Раніше Сайдік заявив, що сторони в тристоронній контактній групі в Мінську підтверджують прихильність розведення сил в Золотому і Петровському, але так і не змогли досягти взаєморозуміння по конкретній даті розведення.Як повідомляв УНН, українська сторона в Тристоронньої контактній групі в Мінську назвала умови, за яких можливе виконання політичного блоку питань Мінських угод.Крім того, офіційний Київ заявив, що бойовики на Донбасі зривають розведення військ. У РФ, у свою чергу, у зриві розведення військ звинуватили Україну.