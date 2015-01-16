Повідомили, коли відбудеться наступна зустріч Тристоронньої контактної групи
15 жовтень, 23:36
Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі запланована у Мінську на 29 жовтня.
Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік за підсумками чергового засідання ТКГ в Мінську, передає УНН із посиланням на Белта.
"Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня", - повідомив Сайдік.
Раніше Сайдік заявив, що сторони в тристоронній контактній групі в Мінську підтверджують прихильність розведення сил в Золотому і Петровському, але так і не змогли досягти взаєморозуміння по конкретній даті розведення.
Як повідомляв УНН, українська сторона в Тристоронньої контактній групі в Мінську назвала умови, за яких можливе виконання політичного блоку питань Мінських угод.
Крім того, офіційний Київ заявив, що бойовики на Донбасі зривають розведення військ. У РФ, у свою чергу, у зриві розведення військ звинуватили Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік за підсумками чергового засідання ТКГ в Мінську, передає УНН із посиланням на Белта.
"Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня", - повідомив Сайдік.
Раніше Сайдік заявив, що сторони в тристоронній контактній групі в Мінську підтверджують прихильність розведення сил в Золотому і Петровському, але так і не змогли досягти взаєморозуміння по конкретній даті розведення.
Як повідомляв УНН, українська сторона в Тристоронньої контактній групі в Мінську назвала умови, за яких можливе виконання політичного блоку питань Мінських угод.
Крім того, офіційний Київ заявив, що бойовики на Донбасі зривають розведення військ. У РФ, у свою чергу, у зриві розведення військ звинуватили Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повідомили, коли відбудеться наступна зустріч Тристоронньої контактної групи
15 жовтень, 23:36
На Волині поліція розслідує справу про крадіжку деревини
15 жовтень, 22:56
Лучанці, яка бореться з онкозахворюванням, збирають кошти на операцію
15 жовтень, 22:25