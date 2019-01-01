У 2020 році Литва продовжить приймати на реабілітацію українських військових

У 2020 році на реабілітацію до литовського міста Друскінінкай продовжать відправляти АТОвців із Дніпропетровщини.Таких домовленостей досягнули під час візиту делегації регіону до Литовської Республіки, повідомляє Прямий, посилаючись на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації."Ми продовжимо втілювати спільний з Литвою проект, якому вже п’ять років. За цей час реабілітацію у балтійській країні пройшли майже 150 бійців із Дніпропетровщини. Для них це безкоштовно, всі витрати бере на себе Литва", – розповів радник голови Дніпропетровської ОДА Віталій Литвин.Протягом місяця бійцям допомагатимуть відновитися після травм опорно-рухового апарату – саме на них спеціалізується заклад.