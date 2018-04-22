На Сумщині чоловік загинув від вибуху гранати

У Конотопському районі Сумської області чоловік оглядав гранату, але вона вибухнула у нього в руках, внаслідок чого він загинув.Про це повідомляє Громадське, посилаючись на поліцію регіону.Інцидент стався 15 жовтня в одному з сіл району. За інформацією правоохоронців, 39-річний місцевий житель залишив на тривалий час своє авто біля гаража незачиненим. Коли він повернувся, то знайшов предмет, схожий на гранату.«Для того, аби з’ясувати, що це, запросив свого знайомого. Під час того, як чоловік оглядав знахідку, стався вибух. У результаті він отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню», — йдеться у повідомленні.За цим фактом поліція порушила кримінальну справу і зокрема встановлює, як граната потрапила в салон автомобіля.Нагадаємо, 5 жовтня двоє людей загинули внаслідок вибуху в багатоквартирному житловому будинку на Донеччині.У ході розслідування встановлено, що загиблими є 51-річний чоловік та 49-річна жінка. За попередніми даними, між подружжям виникла сварка через ревнощі. Чоловік дістав боєприпас та підірвав себе разом з дружиною.