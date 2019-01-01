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Родина 9 років переховувалась у підвалі, чекаючи кінця світу

Родина 9 років переховувалась у підвалі, чекаючи кінця світу
У Нідерландах чоловік та шестеро дітей прожили 9 років у підвалі в очікуванні «кінця світу».

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на BBC.

На фермі біля села Райнерволд у північній провінції Дренте проживали 58-річний чоловік та шестеро дітей віком від 18 до 25 років.

Про родину дізналися, коли старший син прийшов у місцевий паб, замовив пиво та попросив про допомогу. Він розповів, що втік з ферми й у нього є брати та сестри. Також 25-річний чоловік заявив, що ніколи не ходив у школу й 9 років не був у перукарні.

За словами власника пабу, чоловік був розгубленим й здичавілим, носив велику бороду та старий одяг. Власник закладу викликав поліцію.

Правоохоронці поїхали на ферму та виявили приховані сходи за шафою у вітальні, які вели вниз до підвального приміщення, де мешкала родина. Ця ферма розташована біля села й добратися до неї можна мостом через канал.

Один з журналістів опублікував знімок господарства, але розповів, що близько туди його не пустили.

На фермі поліцейські виявили велику ділянку для вирощування овочів та козу. Вони заарештували чоловіка після відмови співпрацювати.

За попередніми даними місцевої влади, мати дітей померла до того як родина переїхала сюди 9 років тому. Також влада розповіла, що низки дітей немає у реєстрах, тому чиновники навіть не знали про них.

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Теги: Нідерланди
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