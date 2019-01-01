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Частина лучан залишиться без гарячої води

Частина лучан залишиться без гарячої води
У Луцьку тимчасово припинять постачання гарячої води на одній із вулиць.

Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".

Тимчасово призупинять надання послуг в котельні на вулиці Вороніхіна, 15-а.

У підприємстві припинення водопостачання пояснюють необхідністю зробити терміновий ремонт тепломеханічного обладнання.

Гарячу воду перестануть постачати зранку 16 жовтня. Послуги планують відновити 17 жовтня.

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Теги: Луцьктепло, вода, відключення
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