Троє гравців «Волині» потрапили до символічних збірних туру

Експерти відзначили гравців луцької «Волині» та зарахували їх до числа найкращих футболістів 13 туру Першої ліги.Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.Як відомо, на вихідних луцька «Волинь» переконливо обіграла «Черкащину» з рахунком 3:0.Відтак, футболістів луцького клубу зарахували до числа кращих відразу два спортивні видання. «FootBoom» взяв до складу своєї збірної. А от «Спорт Арена» у своєму складі відзначила одразу трьох наших гравців –та, звісно ж, Дениса Кожанова. Цитуємо:Ось як характеризували гру луцьких футболістів експерти:Відразу чотири удари по воротах лучан завдали гості, тож підсумкова перемога 3:0 над «Черкащиною» – це великий комплімент, в тому числі, голкіперу-ювіляру, який отримав пам’ятний сувенір за 200-й матч у складі «Волині». Неділько одразу кілька разів врятував «Хрестоносців», особливо після виходу один на один із Фаюком.Черговий потужний матч Кожанова – і суперників із Черкащини досвідчений вінгер переграв повністю, зробивши фундаментальний вклад у підсумкову розгромну перемогу. Міг забивати й раніше, але в підсумку закріпив перевагу лучан, завершивши стрімку атаку чітким ударом, який із рикошетом від каркасу влучив точно в ціль. А вже в кінцівці гри, із лівого краю, Денис видав розкішний гольовий пас на Карпенка.Іранець був одним із найактивніших у складі лучан – неодноразово міг забивати раніше, але в підсумку відкрив рахунок під кінець першого тайму на добиванні після удару Горопевшека. Надалі з гри не виключався – не раз був учасником швидких багатоходівок. Зокрема, розкішно підіграв Кожанову, записавши на свій рахунок гольову передачу.