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Троє гравців «Волині» потрапили до символічних збірних туру

Троє гравців «Волині» потрапили до символічних збірних туру
Експерти відзначили гравців луцької «Волині» та зарахували їх до числа найкращих футболістів 13 туру Першої ліги.

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Як відомо, на вихідних луцька «Волинь» переконливо обіграла «Черкащину» з рахунком 3:0.

Відтак, футболістів луцького клубу зарахували до числа кращих відразу два спортивні видання. «FootBoom» взяв до складу своєї збірної Дениса Кожанова. А от «Спорт Арена» у своєму складі відзначила одразу трьох наших гравців – Віталія Неділька, Сіаваша Хагназарі та, звісно ж, Дениса Кожанова. Цитуємо:

Ось як характеризували гру луцьких футболістів експерти:
Віталій Неділько

Відразу чотири удари по воротах лучан завдали гості, тож підсумкова перемога 3:0 над «Черкащиною» – це великий комплімент, в тому числі, голкіперу-ювіляру, який отримав пам’ятний сувенір за 200-й матч у складі «Волині». Неділько одразу кілька разів врятував «Хрестоносців», особливо після виходу один на один із Фаюком.

Денис Кожанов

Черговий потужний матч Кожанова – і суперників із Черкащини досвідчений вінгер переграв повністю, зробивши фундаментальний вклад у підсумкову розгромну перемогу. Міг забивати й раніше, але в підсумку закріпив перевагу лучан, завершивши стрімку атаку чітким ударом, який із рикошетом від каркасу влучив точно в ціль. А вже в кінцівці гри, із лівого краю, Денис видав розкішний гольовий пас на Карпенка.

Сіаваш Хагназарі

Іранець був одним із найактивніших у складі лучан – неодноразово міг забивати раніше, але в підсумку відкрив рахунок під кінець першого тайму на добиванні після удару Горопевшека. Надалі з гри не виключався – не раз був учасником швидких багатоходівок. Зокрема, розкішно підіграв Кожанову, записавши на свій рахунок гольову передачу.

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Теги: футбол, Волинь
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