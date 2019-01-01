В Україні побудують космодром
Сьогодні, 07:26
На території України збираються побудувати космодром.
Про це повідомив глава компанії Space Logistics Дмитро Легеза виданню ЛІГА.net, - пише ШоТам.
Стартова ціна такого проєкту - від $50 млн.
“Основне завдання, яке ми перед собою поставили – побудувати космодром на території України. Для цього ми протягом перших трьох-чотирьох місяців ходили по різних організаціях, заводам, щоб офіційно зробити аналіз можливості такого будівництва”, – сказав Дмитро Легеза.
Очільник Space Logistics також зазначив, що зараз компанія працює над загальним питанням можливості побудови космодрому:
“Коли я тільки почав задавати ці питання досвідченим людям, то очікував, що мене піднімуть на сміх. Але всі сприймали серйозно. Виявилося, питання ніхто не вивчав – просто не було потреби”, – говорить Легеза.
Також в Space Logistics розповіли про пошук “оптимальної локації” для побудови космодрому: нею обрали Херсонську область.
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Про це повідомив глава компанії Space Logistics Дмитро Легеза виданню ЛІГА.net, - пише ШоТам.
Стартова ціна такого проєкту - від $50 млн.
“Основне завдання, яке ми перед собою поставили – побудувати космодром на території України. Для цього ми протягом перших трьох-чотирьох місяців ходили по різних організаціях, заводам, щоб офіційно зробити аналіз можливості такого будівництва”, – сказав Дмитро Легеза.
Очільник Space Logistics також зазначив, що зараз компанія працює над загальним питанням можливості побудови космодрому:
“Коли я тільки почав задавати ці питання досвідченим людям, то очікував, що мене піднімуть на сміх. Але всі сприймали серйозно. Виявилося, питання ніхто не вивчав – просто не було потреби”, – говорить Легеза.
Також в Space Logistics розповіли про пошук “оптимальної локації” для побудови космодрому: нею обрали Херсонську область.
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