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В Україні побудують космодром

В Україні побудують космодром
На території України збираються побудувати космодром.

Про це повідомив глава компанії Space Logistics Дмитро Легеза виданню ЛІГА.net, - пише ШоТам.

Стартова ціна такого проєкту - від $50 млн.

“Основне завдання, яке ми перед собою поставили – побудувати космодром на території України. Для цього ми протягом перших трьох-чотирьох місяців ходили по різних організаціях, заводам, щоб офіційно зробити аналіз можливості такого будівництва”, – сказав Дмитро Легеза.

Очільник Space Logistics також зазначив, що зараз компанія працює над загальним питанням можливості побудови космодрому:

“Коли я тільки почав задавати ці питання досвідченим людям, то очікував, що мене піднімуть на сміх. Але всі сприймали серйозно. Виявилося, питання ніхто не вивчав – просто не було потреби”, – говорить Легеза.

Також в Space Logistics розповіли про пошук “оптимальної локації” для побудови космодрому: нею обрали Херсонську область.

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Теги: Україна космос
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