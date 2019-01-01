На Волині у вогні загинув 42-річний чоловік
Сьогодні, 08:43
У Горохівському районі в пожежі серед ночі загинув 42-річний чоловік.
Про це повідомляє сайт газети "Волинь".
Близько другої години ночі жителька села Журавники помітила велике полум’я в будинку сусіда і забила на сполох. На жаль, було вже пізно, бо вогонь не лише нещадно зруйнував людську оселю, а й відібрав життя в її 42-річного господаря.
В селі жалкують за чоловіком, кажуть, був роботящим і добрим, працював у своєму підсобному господарстві. Жив одиноко, кілька місяців тому похоронив маму.
Причину цієї трагедії з’ясовують вогнеборці і закликають жителів району дотримуватися всіх правил безпеки під час опалювального сезону.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє сайт газети "Волинь".
Близько другої години ночі жителька села Журавники помітила велике полум’я в будинку сусіда і забила на сполох. На жаль, було вже пізно, бо вогонь не лише нещадно зруйнував людську оселю, а й відібрав життя в її 42-річного господаря.
В селі жалкують за чоловіком, кажуть, був роботящим і добрим, працював у своєму підсобному господарстві. Жив одиноко, кілька місяців тому похоронив маму.
Причину цієї трагедії з’ясовують вогнеборці і закликають жителів району дотримуватися всіх правил безпеки під час опалювального сезону.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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