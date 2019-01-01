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На Волині у вогні загинув 42-річний чоловік

На Волині у вогні загинув 42-річний чоловік
У Горохівському районі в пожежі серед ночі загинув 42-річний чоловік.

Про це повідомляє сайт газети "Волинь".

Близько другої години ночі жителька села Журавники помітила велике полум’я в будинку сусіда і забила на сполох. На жаль, було вже пізно, бо вогонь не лише нещадно зруйнував людську оселю, а й відібрав життя в її 42-річного господаря.

В селі жалкують за чоловіком, кажуть, був роботящим і добрим, працював у своєму підсобному господарстві. Жив одиноко, кілька місяців тому похоронив маму.

Причину цієї трагедії з’ясовують вогнеборці і закликають жителів району дотримуватися всіх правил безпеки під час опалювального сезону.

Фото ілюстративне

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Теги: пожежа, загибель, Журавники, Волинь
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