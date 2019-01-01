У Луцьку вдруге знесуть горезвісний кіоск з шаурмою
Сьогодні, 09:18
У Луцьку на вулиці Львівській, 61 вже вдруге знесуть скандальний кіоск з шаурмою «Король Дамаск».
Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, нещодавно лучан обурило встановлення кіоску з шаурмою у самому центрі міста.
Згодом стало відомо, що він розташований там незаконно – без дозвільних документів і підлягає знесенню.
Кісок демонтували та перенесли на вулицю Львівську, 61. Тепер же кіоск демонтують і звідси.
Член виконкому Олександр Серватович відзначив, що щоразу після демонтажу власник може викупити кіоск і робитиме це доти, доки йому буде рентабельно.
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Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, нещодавно лучан обурило встановлення кіоску з шаурмою у самому центрі міста.
Згодом стало відомо, що він розташований там незаконно – без дозвільних документів і підлягає знесенню.
Кісок демонтували та перенесли на вулицю Львівську, 61. Тепер же кіоск демонтують і звідси.
Член виконкому Олександр Серватович відзначив, що щоразу після демонтажу власник може викупити кіоск і робитиме це доти, доки йому буде рентабельно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Як можна знести "короля".Він же король.
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