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У Луцьку вдруге знесуть горезвісний кіоск з шаурмою

У Луцьку вдруге знесуть горезвісний кіоск з шаурмою
У Луцьку на вулиці Львівській, 61 вже вдруге знесуть скандальний кіоск з шаурмою «Король Дамаск».

Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, нещодавно лучан обурило встановлення кіоску з шаурмою у самому центрі міста.

Згодом стало відомо, що він розташований там незаконно – без дозвільних документів і підлягає знесенню.

Кісок демонтували та перенесли на вулицю Львівську, 61. Тепер же кіоск демонтують і звідси.

Член виконкому Олександр Серватович відзначив, що щоразу після демонтажу власник може викупити кіоск і робитиме це доти, доки йому буде рентабельно.

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Теги: шаурма, Луцьк
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Коментарі 1
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Як можна знести "короля".Він же король.
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