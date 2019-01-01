У Луцьку вдруге знесуть горезвісний кіоск з шаурмою

У Луцьку на вулиці Львівській, 61 вже вдруге знесуть скандальний кіоск з шаурмою «Король Дамаск».Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо, нещодавно лучан обурилоЗгодом стало відомо, що він розташований там незаконно – без дозвільних документів іта перенесли на вулицю Львівську, 61. Тепер же кіоск демонтують і звідси.Член виконкомувідзначив, що щоразу після демонтажу власник може викупити кіоск і робитиме це доти, доки йому буде рентабельно.