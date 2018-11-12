Повідомили, коли у Луцьку розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 09:31
У Луцьку затвердили умови, за яких у місті розпочнеться опалювальний сезон.
Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Т.в.о. директора державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що на сьогодні майже всі об’єкти підприємства готові до нового опалювального сезону.
«Температура 5 днів уже була нижче 8 градусів тепла, однак опалювальний сезон розпочався в медичних закладах. На сьогодні температура дозволяє відкласти початок сезону. Звичайно, для підприємства вигідніше, щоби опалювальний сезон розпочинався 15 жовтня, для запуску тепла треба 4-5 днів і великі енергозатрати, тому були би ще більші збитки», - зауважив він.
Тож розпочнуть опалювальний сезон 2019-2020 років у місті Луцьку з моменту встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб 8 градусів тепла та нижче.
ДКП «Луцьктепло» першочергово забезпечить теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади.
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Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Т.в.о. директора державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що на сьогодні майже всі об’єкти підприємства готові до нового опалювального сезону.
«Температура 5 днів уже була нижче 8 градусів тепла, однак опалювальний сезон розпочався в медичних закладах. На сьогодні температура дозволяє відкласти початок сезону. Звичайно, для підприємства вигідніше, щоби опалювальний сезон розпочинався 15 жовтня, для запуску тепла треба 4-5 днів і великі енергозатрати, тому були би ще більші збитки», - зауважив він.
Тож розпочнуть опалювальний сезон 2019-2020 років у місті Луцьку з моменту встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб 8 градусів тепла та нижче.
ДКП «Луцьктепло» першочергово забезпечить теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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