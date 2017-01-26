Електронна система оплати проїзду: які у Луцьку будуть квитки та скільки коштуватимуть
Сьогодні, 09:50
У Луцьку затвердили види, основні вимоги та номінальну вартість електронних квитків.
Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Неперсоніфікований багаторазовий електронний квиток вартуватиме 35 гривень і буде безтерміновим. Введуть також студентський, учнівський та пільговий квитки, які також коштуватимуть 35 гривень, однак потребуватимуть щорічного підтвердження. Матимуть персональні квитки й водії та контролери.
Електронний квиток на дві поїздки коштуватиме 15 гривень, на три – 20 гривень. Він буде дійсним лише 48 годин з моменту покупки. За збереження квитків та їх механічну цілісність відповідатимуть пасажири.
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Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Неперсоніфікований багаторазовий електронний квиток вартуватиме 35 гривень і буде безтерміновим. Введуть також студентський, учнівський та пільговий квитки, які також коштуватимуть 35 гривень, однак потребуватимуть щорічного підтвердження. Матимуть персональні квитки й водії та контролери.
Електронний квиток на дві поїздки коштуватиме 15 гривень, на три – 20 гривень. Він буде дійсним лише 48 годин з моменту покупки. За збереження квитків та їх механічну цілісність відповідатимуть пасажири.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Хтось щось зрозумів???Це що "розвод"лохів по-волинськи.Що вони там курять.
Нічого не зрозуміло
А, що з приводу безконтактної оплати банківською карткою?
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