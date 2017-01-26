Електронна система оплати проїзду: які у Луцьку будуть квитки та скільки коштуватимуть

У Луцьку затвердили види, основні вимоги та номінальну вартість електронних квитків.Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Неперсоніфікований багаторазовий електронний квиток вартуватиме 35 гривень і буде безтерміновим. Введуть також студентський, учнівський та пільговий квитки, які також коштуватимуть 35 гривень, однак потребуватимуть щорічного підтвердження. Матимуть персональні квитки й водії та контролери.Електронний квиток на дві поїздки коштуватиме 15 гривень, на три – 20 гривень. Він буде дійсним лише 48 годин з моменту покупки. За збереження квитків та їх механічну цілісність відповідатимуть пасажири.