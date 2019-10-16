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На Волині злодій викрав з літньої кухні одяг і каструлі

На Волині злодій викрав з літньої кухні одяг і каструлі
У пенсіонерки з села Сусваль, що у Оваднівській громаді Володимир-Волинського району обікрали літню кухню.

Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції для сайту “Княжий Град”.

Відомо, що невідома особа вчора, 15 жовтня потрапила до приміщення літньої кухні шляхом пошкодження навісного замка. Крадіжку скоїли близько 14-ї години.

Зловмисник викрав три емальовані каструлі та особистий одяг заявниці.

Вартість викраденого становить 1000 гривень. Деталі з’ясовують у поліції.

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Теги: злодій, крадіжка, село
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