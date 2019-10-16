На Волині злодій викрав з літньої кухні одяг і каструлі





Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції для сайту



Відомо, що невідома особа вчора, 15 жовтня потрапила до приміщення літньої кухні шляхом пошкодження навісного замка. Крадіжку скоїли близько 14-ї години.



Зловмисник викрав три емальовані каструлі та особистий одяг заявниці.



Вартість викраденого становить 1000 гривень. Деталі з’ясовують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пенсіонерки з села Сусваль, що у Оваднівській громаді Володимир-Волинського району обікрали літню кухню.Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції для сайту “Княжий Град”. Відомо, що невідома особа вчора, 15 жовтня потрапила до приміщення літньої кухні шляхом пошкодження навісного замка. Крадіжку скоїли близько 14-ї години.Зловмисник викрав три емальовані каструлі та особистий одяг заявниці.Вартість викраденого становить 1000 гривень. Деталі з’ясовують у поліції.

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