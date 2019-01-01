Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*





З інших переваг – ці таунхауси мають вільне планування першого поверху і традиційно для житла у цьому ЖК – власний дворик, - інформує



Окрема ділянка поруч із оселею – це:



- цілодобова можливість бути на свіжому повітрі,



- «лаундж» перед сном та ранкова кава на вулиці,



- зона для барбекю та пікніка – за кілька метрів від кухні і холодильника,



- альтернатива дитячим іграм посеред дому,



- власний садок чи квітник,



- місце для відпочинку.



У Будівельній компанії «Інвестор» показали можливий дизайн майбутніх двориків у таунхаусах.





Чим особливі смарт-таунхауси?



Таунхауси «Смарт» – це двоповерхові будинки з окремим входом і терасою, що виходить на задній двір. Їх площа – 92,15 м2.



На першому поверсі є можливість вільного планування. Ви можете залишити дизайн забудовника або ж лишити поверх повністю без перестінок (40 м2). Варіант, що пропонує забудовник – на першому поверсі відділити кухню (13,44 м2 ), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.



Яка ціна смарт-таунхаусів?



Таунхаус «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) коштує 11 900 грн/м2.



Вартість із наповненням – 13 500 грн/м2.



Також є можливість придбати таунхаус з відтермінуванням на 24 місяці за умови першого внеска – 50 %.



Крім того, для людей, які мають заощадження в доларах, забудовник пропонує спеціальний вигідний курс.



Що ще треба знати про ЖК «Струмочок»?

Це – комфортабельний житловий комплекс, територія якого – понад 7 гектарів. Тут є зони для відпочинку, паркомісця дляя усіх мешканців і їхніх гостей, а територія – під цілодобовою охороною і відеонаглядом.



Окрім таунхаусів, котеджів та багатокварних будинків, на території облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також на території буде збудовано громадське приміщення із тренажерами, сауною та душовими кабінами. А ще – затишна кав’ярня, магазини, аптека та приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, творчі майстерні чи заняття з йоги.



Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: БК Інвестор БК



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