Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*
Сьогодні, 10:53
У житловому комплексі «Струмочок» почали продаж нових смарт-таунхаусів. Вони – менші за площею і, відповідно, продаються за нижчою ціною.
З інших переваг – ці таунхауси мають вільне планування першого поверху і традиційно для житла у цьому ЖК – власний дворик, - інформує Перший.
Окрема ділянка поруч із оселею – це:
- цілодобова можливість бути на свіжому повітрі,
- «лаундж» перед сном та ранкова кава на вулиці,
- зона для барбекю та пікніка – за кілька метрів від кухні і холодильника,
- альтернатива дитячим іграм посеред дому,
- власний садок чи квітник,
- місце для відпочинку.
У Будівельній компанії «Інвестор» показали можливий дизайн майбутніх двориків у таунхаусах.
Чим особливі смарт-таунхауси?
Таунхауси «Смарт» – це двоповерхові будинки з окремим входом і терасою, що виходить на задній двір. Їх площа – 92,15 м2.
На першому поверсі є можливість вільного планування. Ви можете залишити дизайн забудовника або ж лишити поверх повністю без перестінок (40 м2). Варіант, що пропонує забудовник – на першому поверсі відділити кухню (13,44 м2 ), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.
Яка ціна смарт-таунхаусів?
Таунхаус «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) коштує 11 900 грн/м2.
Вартість із наповненням – 13 500 грн/м2.
Також є можливість придбати таунхаус з відтермінуванням на 24 місяці за умови першого внеска – 50 %.
Крім того, для людей, які мають заощадження в доларах, забудовник пропонує спеціальний вигідний курс.
Що ще треба знати про ЖК «Струмочок»?
Це – комфортабельний житловий комплекс, територія якого – понад 7 гектарів. Тут є зони для відпочинку, паркомісця дляя усіх мешканців і їхніх гостей, а територія – під цілодобовою охороною і відеонаглядом.
Окрім таунхаусів, котеджів та багатокварних будинків, на території облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також на території буде збудовано громадське приміщення із тренажерами, сауною та душовими кабінами. А ще – затишна кав’ярня, магазини, аптека та приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, творчі майстерні чи заняття з йоги.
Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: БК Інвестор БК
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З інших переваг – ці таунхауси мають вільне планування першого поверху і традиційно для житла у цьому ЖК – власний дворик, - інформує Перший.
Окрема ділянка поруч із оселею – це:
- цілодобова можливість бути на свіжому повітрі,
- «лаундж» перед сном та ранкова кава на вулиці,
- зона для барбекю та пікніка – за кілька метрів від кухні і холодильника,
- альтернатива дитячим іграм посеред дому,
- власний садок чи квітник,
- місце для відпочинку.
У Будівельній компанії «Інвестор» показали можливий дизайн майбутніх двориків у таунхаусах.
Чим особливі смарт-таунхауси?
Таунхауси «Смарт» – це двоповерхові будинки з окремим входом і терасою, що виходить на задній двір. Їх площа – 92,15 м2.
На першому поверсі є можливість вільного планування. Ви можете залишити дизайн забудовника або ж лишити поверх повністю без перестінок (40 м2). Варіант, що пропонує забудовник – на першому поверсі відділити кухню (13,44 м2 ), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.
Яка ціна смарт-таунхаусів?
Таунхаус «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) коштує 11 900 грн/м2.
Вартість із наповненням – 13 500 грн/м2.
Також є можливість придбати таунхаус з відтермінуванням на 24 місяці за умови першого внеска – 50 %.
Крім того, для людей, які мають заощадження в доларах, забудовник пропонує спеціальний вигідний курс.
Що ще треба знати про ЖК «Струмочок»?
Це – комфортабельний житловий комплекс, територія якого – понад 7 гектарів. Тут є зони для відпочинку, паркомісця дляя усіх мешканців і їхніх гостей, а територія – під цілодобовою охороною і відеонаглядом.
Окрім таунхаусів, котеджів та багатокварних будинків, на території облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також на території буде збудовано громадське приміщення із тренажерами, сауною та душовими кабінами. А ще – затишна кав’ярня, магазини, аптека та приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, творчі майстерні чи заняття з йоги.
Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: БК Інвестор БК
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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