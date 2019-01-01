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Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*

Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*
У житловому комплексі «Струмочок» почали продаж нових смарт-таунхаусів. Вони – менші за площею і, відповідно, продаються за нижчою ціною.

З інших переваг – ці таунхауси мають вільне планування першого поверху і традиційно для житла у цьому ЖК – власний дворик, - інформує Перший.

Окрема ділянка поруч із оселею – це:

- цілодобова можливість бути на свіжому повітрі,

- «лаундж» перед сном та ранкова кава на вулиці,

- зона для барбекю та пікніка – за кілька метрів від кухні і холодильника,

- альтернатива дитячим іграм посеред дому,

- власний садок чи квітник,

- місце для відпочинку.

У Будівельній компанії «Інвестор» показали можливий дизайн майбутніх двориків у таунхаусах.
Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*
Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*
Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*
Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*


Чим особливі смарт-таунхауси?

Таунхауси «Смарт» – це двоповерхові будинки з окремим входом і терасою, що виходить на задній двір. Їх площа – 92,15 м2.

На першому поверсі є можливість вільного планування. Ви можете залишити дизайн забудовника або ж лишити поверх повністю без перестінок (40 м2). Варіант, що пропонує забудовник – на першому поверсі відділити кухню (13,44 м2 ), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.
Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*

Яка ціна смарт-таунхаусів?

Таунхаус «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) коштує 11 900 грн/м2.

Вартість із наповненням – 13 500 грн/м2.

Також є можливість придбати таунхаус з відтермінуванням на 24 місяці за умови першого внеска – 50 %.

Крім того, для людей, які мають заощадження в доларах, забудовник пропонує спеціальний вигідний курс.

Що ще треба знати про ЖК «Струмочок»?
Це – комфортабельний житловий комплекс, територія якого – понад 7 гектарів. Тут є зони для відпочинку, паркомісця дляя усіх мешканців і їхніх гостей, а територія – під цілодобовою охороною і відеонаглядом.

Окрім таунхаусів, котеджів та багатокварних будинків, на території облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також на території буде збудовано громадське приміщення із тренажерами, сауною та душовими кабінами. А ще – затишна кав’ярня, магазини, аптека та приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, творчі майстерні чи заняття з йоги.

Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: БК Інвестор БК
Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*
Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*

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Теги: Інвестор, Струмочок
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