На «Устилузі» у волинянина вилучили приховані спортивні добавки
Сьогодні, 11:07
У бусі 36-річного мешканця Володимира-Волинського, який повертався з Польщі додому через пункт пропуску «Устилуг», прикордонники знайшли прихований товар.
Так, в салоні мікроавтобуса прикордонники та митники знайшли спеціально облаштовану подвійну стінку, за якою водій заховав понад 145 кілограмів спортивного харчування, - пише Держприкордонслужба України.
Після складання необхідних процесуальних документів, харчування для удосконалення тіла на суму майже 70 тисяч гривень та Mercedes Sprinter, оцінений у понад 250 тисяч гривень правоохоронці вилучили.
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Так, в салоні мікроавтобуса прикордонники та митники знайшли спеціально облаштовану подвійну стінку, за якою водій заховав понад 145 кілограмів спортивного харчування, - пише Держприкордонслужба України.
Після складання необхідних процесуальних документів, харчування для удосконалення тіла на суму майже 70 тисяч гривень та Mercedes Sprinter, оцінений у понад 250 тисяч гривень правоохоронці вилучили.
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