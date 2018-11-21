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На «Устилузі» у волинянина вилучили приховані спортивні добавки

На «Устилузі» у волинянина вилучили приховані спортивні добавки
У бусі 36-річного мешканця Володимира-Волинського, який повертався з Польщі додому через пункт пропуску «Устилуг», прикордонники знайшли прихований товар.

Так, в салоні мікроавтобуса прикордонники та митники знайшли спеціально облаштовану подвійну стінку, за якою водій заховав понад 145 кілограмів спортивного харчування, - пише Держприкордонслужба України.

Після складання необхідних процесуальних документів, харчування для удосконалення тіла на суму майже 70 тисяч гривень та Mercedes Sprinter, оцінений у понад 250 тисяч гривень правоохоронці вилучили.

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Теги: прикордонники, авто
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