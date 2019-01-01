У Луцьку вантажівка збила 18-річну дівчину

Учора, 15 жовтня, близько 20 години на вулиці Ковельській у Луцьку автомобіль «ГАЗ 3370» збив 18-річну дівчину.Про це повідомляє сектор комунікації полції Волині.За кермом автомобіля перебував 36-річний житель Ратнівського району. Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 18-річну жительку Луцького району, котра перетинала проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у травматологію міської клінічної лікарні.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.