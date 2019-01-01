У Луцьку за ніч зловили трьох чоловіків з наркотиками. ФОТО

У Луцьку за ніч виявили декілька чоловіків з наркотиками.Перший випадок трапився на проспекті Волі близько опівночі, - пишепатрульна поліція Волинської області.Тут в одному з закладів інтернет-кафе при перевірці підозрілого громадянина виявили в нього речовину рожевого кольору, ззовні схожу на наркотичну.Далі, близько 2 години ночі, двох осіб перевірили на вулиці Рівненській, в такому ж закладі. В одного знайшли речовину, схожу на канабіс, в іншого – поліетиленовий пакетик з речовиною, схожою на амфетамін.А над ранок, по вулиці Кравчука, виявили чоловіка, який, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Це викликало підозру. Також поліцейські побачили, що той відкинув вбік згорток. Згодом його виявили в кущах – це був пакетик з речовиною рожевого кольору, схожою на наркотичну. Чоловіка затримали.В усіх випадках на місце подій прибувала слідчо-оперативна група та вилучала речовини.