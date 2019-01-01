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У Луцьку за ніч зловили трьох чоловіків з наркотиками. ФОТО

У Луцьку за ніч зловили трьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
У Луцьку за ніч виявили декілька чоловіків з наркотиками.

Перший випадок трапився на проспекті Волі близько опівночі, - пише
патрульна поліція Волинської області.

Тут в одному з закладів інтернет-кафе при перевірці підозрілого громадянина виявили в нього речовину рожевого кольору, ззовні схожу на наркотичну.

Далі, близько 2 години ночі, двох осіб перевірили на вулиці Рівненській, в такому ж закладі. В одного знайшли речовину, схожу на канабіс, в іншого – поліетиленовий пакетик з речовиною, схожою на амфетамін.

А над ранок, по вулиці Кравчука, виявили чоловіка, який, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Це викликало підозру. Також поліцейські побачили, що той відкинув вбік згорток. Згодом його виявили в кущах – це був пакетик з речовиною рожевого кольору, схожою на наркотичну. Чоловіка затримали.

В усіх випадках на місце подій прибувала слідчо-оперативна група та вилучала речовини.
У Луцьку за ніч зловили трьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
У Луцьку за ніч зловили трьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
У Луцьку за ніч зловили трьох чоловіків з наркотиками. ФОТО


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Теги: наркотики, Луцьк
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