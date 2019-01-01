Лучанин, прикриваючись батальйоном «Айдар», хотів отримати гроші на квартиру

Лучанин Василь Король, прикриваючись ім’ям батальйону «Айдар», хотів отримати гроші на купівлю житла.Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарстварозповів, що 19 вересня Василь Король подав документи, аби його як учасника бойових дій та внутрішньо переміщену особу поставили на квартирний облік.У той же час, проти нього відкрили кримінальну справу з приводу неправомірних дій при подачі документів у департамент соцполітики з метою отримання грошей для купівлі житла. Повернутися до розгляду заяви вирішили після вирішення цієї справи. Нині кримінальну справу закрили, тож підготували проект рішення щодо взяття на квартирний облік Василя Короля.Натомість на засідання виконкому прийшли бійці батальйону «Айдар», котрі виступили категорично проти такої ініціативи.«Це питання виникло ще в 2016 році, коли ми дізналися, що ця людина представляється бійцем «Айдару». Надійшли документи на виконком, ніби на бланку Міністерства оборони з печаткою, де два номери частини. Такого не може бути, це абсурдні речі. Він почав розповідати, що приймав участь у всіх боях батальйону, що фактично дав назву батальйону. Ми зустрічалися з паном Королем, однозначно дали йому зрозуміти, що таким шляхом людина не має права отримувати державні кошти на задоволення своїх потреб», - відзначив «айдарівець»За словами Андрія Омельчука, у Василя Короля було житло на підконтрольних Україні територіях, однак за пів року виявилося, що той помешкання не має.«Окрім того, людина – з Новоайдару. Новоайдар ніколи не був під контролем терористичних угрупувань. То яка він внутрішньо переміщена особа? Питань дуже багато. Я висловлюю свою думку і думку своїх побратимів», - наголосив Омельчук.У підсумку члени виконкому не підтримали проект рішення.