«Кришталевим» сестричкам з Волині на операцію за кордоном зібрали вже майже 900 тисяч гривень





Про це йдеться на сторінці ДП "Любешівагроліс" у facebook.



Нагадаємо, що шістнадцятирічні близнята Богдана та Дарина із багатодітної родини Струків з Любешівського району потребують допомоги.



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Тато дівчаток Михайло Струк – майстер лісу Березичівського лісництва ДП «Любешівагроліс». Він пише, що завдяки небайдужим людям вдалось зібрати приблизно 900 тисяч гривень.



"Суму, яку нам озвучили в Німеччині на проведення операцій донечкам приблизно 160 тисяч євро - це сума за межами фантастики для простої сільської родини! Та вже через декілька днів після звернення на наш рахунок почали надходити кошти не лише від мого лісгоспу, а й від усіх лісгоспів області та лісгоспів УКРАЇНИ!!! Я хочу подякувати всій лісовій галузі в цілому, Держлісагентству, кожному обласному управлінню, кожному підприємству та кожному працівнику особисто!!! Спасибі вам, що ви всі відгукнулися, щоб втілити в життя мрію моїх донечок - мрію «мати ноги!!!» Завдяки вашій допомозі ми змогли назбирати приблизно 900 тисяч гривень! Це надзвичайно велика допомога нам, але збір коштів ще не припиняємо, оскільки нас приймуть в Німеччині лише при повній оплаті!", - йдеться у дописі.



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