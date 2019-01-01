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У будинку в Ківерцівському районі знайшли вбитого чоловіка

У будинку в Ківерцівському районі знайшли вбитого чоловіка
Учора, 15 жовтня, до чергової частини Ківерцівського відділу поліції звернувся 20-річний житель селища Цумань. Чоловік повідомив, що у будинку свого знайомого він виявив мертвим 39-річного жителя цього ж селища. На тілі чоловіка були видимі ознаки насильницької смерті.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

На місце пригоди одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Ківерцівського відділу поліції.

Правоохоронці оперативно встановили, що напередодні, під час конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, постраждалого побив раніше судимий 42-річний місцевий житель. Від отриманих травм волинянин помер.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Після оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


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Теги: вбивство, Цумань, Волинь
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