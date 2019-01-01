У будинку в Ківерцівському районі знайшли вбитого чоловіка
Сьогодні, 12:36
Учора, 15 жовтня, до чергової частини Ківерцівського відділу поліції звернувся 20-річний житель селища Цумань. Чоловік повідомив, що у будинку свого знайомого він виявив мертвим 39-річного жителя цього ж селища. На тілі чоловіка були видимі ознаки насильницької смерті.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
На місце пригоди одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Ківерцівського відділу поліції.
Правоохоронці оперативно встановили, що напередодні, під час конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, постраждалого побив раніше судимий 42-річний місцевий житель. Від отриманих травм волинянин помер.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
На місце пригоди одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Ківерцівського відділу поліції.
Правоохоронці оперативно встановили, що напередодні, під час конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, постраждалого побив раніше судимий 42-річний місцевий житель. Від отриманих травм волинянин помер.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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