У будинку в Ківерцівському районі знайшли вбитого чоловіка

Учора, 15 жовтня, до чергової частини Ківерцівського відділу поліції звернувся 20-річний житель селища Цумань. Чоловік повідомив, що у будинку свого знайомого він виявив мертвим 39-річного жителя цього ж селища. На тілі чоловіка були видимі ознаки насильницької смерті.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.На місце пригоди одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Ківерцівського відділу поліції.Правоохоронці оперативно встановили, що напередодні, під час конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, постраждалого побив раніше судимий 42-річний місцевий житель. Від отриманих травм волинянин помер.Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Після оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.