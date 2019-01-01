вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи

Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи
Новий сучасний сквер у центрі Луцька на вулиці Градний узвіз, проект якого вдалося втілити завдяки представникам соціально-відповідального бізнесу, озеленили.

Так, 16 жовтня на території нової привабливої локації у центрі міста, що поблизу кафе «Вenedict», висадили 16 п’ятиметрових кленів і слив та близько 40 декоративних кущів.

Цей сквер став спільним проектом ініціативних бізнесменів – директора будівельної компанії «Інвестор» Андрія Разумовського та власника кафе Benedict Романа Околіти. Рішення щодо благоустрою території охоче підтримала і влада міста, тож кошторис «розписували» рівними частинами. Загальна вартість проекту склала більше мільйона гривень. Дизайнером проекту став арт-директор студії «Leo D'uk Design» Левко Давидюк.

Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи


На території нового скверу передбачили першу у місті екопарковку із трав’яним покриття та бетонною сіткою, до того ж, незабаром обіцяють встановити сучасну велопарковку та додати достатню кількість смітників. Атмосферою осіннього Луцька можна насолоджуватися, сидячи на зручних лавках-зигзагах під якісним LED-освітленням ліхтарів.

Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи
Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи


Від моменту народження ідеї та до її реалізації минуло біля трьох місяців. Власник кафе «Вenedict» Роман Околіта розповів, що одного вечора вони з Андрієм Разумовським стояли на терасі закладу і дивилися на цю пустку в центрі Луцька. Вирішили, що це - некрасиво і неестетично, тому потрібно щось змінювати.

«Спочатку був варіант облаштувати тут автопарковку. Ніби практично, але це точно не прикрасило б центр міста. В процесі розмови і народилася ідея скверу», – каже Роман Околіта.

«На вихідних гуляли тут з дружиною і бачу, що людям місце подобається. Якесь таке живе воно стало», – ділиться враженнями після реалізації ідеї директор «Інвестора» Андрій Разумовський. За його словами, під час облаштування скверу мали на меті подарувати лучанам та гостям міста таке місце, де вони могли б перепочити і комфортно провести час.

Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи
Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи


Андрій Разумовський зазначає, що проект Левка Давидюка затвердили ледь не відразу, внісши кілька коректив, але в цілому намагалися не відступати від плану, тому навіть дерева саджали за схемами.

«Як продумали, де мають бути сливи, а де клени, так і садили, але усю красу можна буде побачити лише наступної весни, коли дерева приживуться і фахівці приведуть їх до ладу, підстрижуть та окультурять», – говорить директор будівельної компанії «Інвестор» та один з ініціаторів створення скверу.

«Сподіваюся, що місто це прикрасить і люди оцінять», – каже Ігор Поліщук і зізнається, що йому дуже подобається новий сквер і його концепція. «Луцьк потребує більше таких місць», – наголошує радник міського голови.

Окрім того, незабаром поблизу скверу встановлять обмежувачі руху, тож заїжджати на Театральний майдан вже не вийде.

Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи


Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитися у лучан чи подобається їм нова локація у центрі міста.

Хлопці, які з цікавістю спостерігали, як на території скверу висаджують дерева, кажуть, що обов’язково сюди прийдуть відпочити після завершення робіт. «Місце хороше, дуже круто зробили, мені подобається дизайн і облаштування території», – каже один із хлопців Микола.

«Цікаво вийшло. Луцьк розбудовується і це приємно. Гарний сквер зробили», – ділиться враженнями лучанка Олена.

Олексій із донькою Яриною, які проходили повз, також із цікавістю спостерігали за процесом висаджування дерев. «Доньці тут подобається. Ще як не було дерев, то ми сюди на лавочках приходили посидіти, бо ж в центрі так то й немає де. А тепер тут ще й зелена територія. Гарно зробили», – каже Олексій.

Мешканка Луцька Світлана, яка з подругою саме гуляла вулицею Лесі Українки відзначає, що задоволена сквером. «Порівнюючи із тим, що було раніше, тепер - просто «казка». Дуже гарно тут зробили, ще одне круте місце для вдалих фото і душевного відпочинку», – говорить дівчина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Інвестор, озеленення, Бенедикт, сквер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18-річній студентці, яку збила вантажівка у Луцьку, потрібна допомога
Сьогодні, 16:58
У Струмівці здають в оренду приміщення для будь-яких заходів*
Сьогодні, 16:46
Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи
Сьогодні, 16:45
Знайшли тіло Олексія Веремійчика
Сьогодні, 16:38
Двоє волинян викрали у пенсіонерки скутер
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
Луцький забудовник розповів, чому дасть гроші на нову зону відпочинку в центрі Луцька Луцький забудовник розповів, чому дасть гроші на нову зону відпочинку в центрі Луцька
28 травень, 19:17
У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО
27 вересень, 12:06
У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО* У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*
26 вересень, 09:50
У Луцьку шукають архітекторів з новітніми ідеями для облаштування «авіаційного» скверу У Луцьку шукають архітекторів з новітніми ідеями для облаштування «авіаційного» скверу
18 вересень, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18-річній студентці, яку збила вантажівка у Луцьку, потрібна допомога
Сьогодні, 16:58
 0
У Струмівці здають в оренду приміщення для будь-яких заходів*
Сьогодні, 16:46
 0
Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи
Сьогодні, 16:45
 0
Знайшли тіло Олексія Веремійчика
Сьогодні, 16:38
 0
Двоє волинян викрали у пенсіонерки скутер
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿