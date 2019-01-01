Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи

Новий сучасний сквер у центрі Луцька на вулиці Градний узвіз, проект якого вдалося втілити завдяки представникам соціально-відповідального бізнесу, озеленили.Так, 16 жовтня на території нової привабливої локації у центрі міста, що поблизу кафе «Вenedict», висадили 16 п’ятиметрових кленів і слив та близько 40 декоративних кущів.Цей сквер став спільним проектом ініціативних бізнесменів – директора будівельної компанії «Інвестор»та власника кафе Benedict. Рішення щодо благоустрою території охоче підтримала і влада міста, тож кошторис «розписували» рівними частинами. Загальна вартість проекту склала більше мільйона гривень. Дизайнером проекту став арт-директор студії «Leo D'uk Design»На території нового скверу передбачили першу у місті екопарковку із трав’яним покриття та бетонною сіткою, до того ж, незабаром обіцяють встановити сучасну велопарковку та додати достатню кількість смітників. Атмосферою осіннього Луцька можна насолоджуватися, сидячи на зручних лавках-зигзагах під якісним LED-освітленням ліхтарів.Від моменту народження ідеї та до її реалізації минуло біля трьох місяців. Власник кафе «Вenedict» Роман Околіта розповів, що одного вечора вони з Андрієм Разумовським стояли на терасі закладу і дивилися на цю пустку в центрі Луцька. Вирішили, що це - некрасиво і неестетично, тому потрібно щось змінювати.«Спочатку був варіант облаштувати тут автопарковку. Ніби практично, але це точно не прикрасило б центр міста. В процесі розмови і народилася ідея скверу», – каже Роман Околіта.«На вихідних гуляли тут з дружиною і бачу, що людям місце подобається. Якесь таке живе воно стало», – ділиться враженнями після реалізації ідеї директор «Інвестора» Андрій Разумовський. За його словами, під час облаштування скверу мали на меті подарувати лучанам та гостям міста таке місце, де вони могли б перепочити і комфортно провести час.Андрій Разумовський зазначає, що проект Левка Давидюка затвердили ледь не відразу, внісши кілька коректив, але в цілому намагалися не відступати від плану, тому навіть дерева саджали за схемами.«Як продумали, де мають бути сливи, а де клени, так і садили, але усю красу можна буде побачити лише наступної весни, коли дерева приживуться і фахівці приведуть їх до ладу, підстрижуть та окультурять», – говорить директор будівельної компанії «Інвестор» та один з ініціаторів створення скверу.«Сподіваюся, що місто це прикрасить і люди оцінять», – каже Ігор Поліщук і зізнається, що йому дуже подобається новий сквер і його концепція. «Луцьк потребує більше таких місць», – наголошує радник міського голови.Окрім того, незабаром поблизу скверу встановлять обмежувачі руху, тож заїжджати на Театральний майдан вже не вийде.вирішило поцікавитися у лучан чи подобається їм нова локація у центрі міста.Хлопці, які з цікавістю спостерігали, як на території скверу висаджують дерева, кажуть, що обов’язково сюди прийдуть відпочити після завершення робіт. «Місце хороше, дуже круто зробили, мені подобається дизайн і облаштування території», – каже один із хлопців«Цікаво вийшло. Луцьк розбудовується і це приємно. Гарний сквер зробили», – ділиться враженнями лучанкаіз донькою, які проходили повз, також із цікавістю спостерігали за процесом висаджування дерев. «Доньці тут подобається. Ще як не було дерев, то ми сюди на лавочках приходили посидіти, бо ж в центрі так то й немає де. А тепер тут ще й зелена територія. Гарно зробили», – каже Олексій.Мешканка Луцька, яка з подругою саме гуляла вулицею Лесі Українки відзначає, що задоволена сквером. «Порівнюючи із тим, що було раніше, тепер - просто «казка». Дуже гарно тут зробили, ще одне круте місце для вдалих фото і душевного відпочинку», – говорить дівчина.