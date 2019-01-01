Пляж перетворюється на пустелю: як змінилося озеро Світязь за 4 місяці. ВІДЕО





Про це йдеться на сайті



Зауважують, рівень води впав на 40 см, пляж стає схожий на пустелю.



На відео можна побачити, що внаслідок обміління озера, утворилося три острови. У місцевих ЗМІ пишуть, до основного - можна добратись пішки.



Нагадаємо, на сайті Президента України зареєстрували петицію «Порятунок озера Світязь». Поставити свій підпис можна за посиланням.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зняли коротеньке відеопорівняння про те, як за 4 місяці змінилось озеро Світязь.Про це йдеться на сайті Svityaz.org.ua. Зауважують, рівень води впав на 40 см, пляж стає схожий на пустелю.На відео можна побачити, що внаслідок обміління озера, утворилося три острови. У місцевих ЗМІ пишуть, до основного - можна добратись пішки.Нагадаємо, на сайті Президента України зареєстрували петицію «Порятунок озера Світязь». Поставити свій підпис можна за

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