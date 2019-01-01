вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пляж перетворюється на пустелю: як змінилося озеро Світязь за 4 місяці. ВІДЕО

Пляж перетворюється на пустелю: як змінилося озеро Світязь за 4 місяці. ВІДЕО
Зняли коротеньке відеопорівняння про те, як за 4 місяці змінилось озеро Світязь.

Про це йдеться на сайті Svityaz.org.ua.

Зауважують, рівень води впав на 40 см, пляж стає схожий на пустелю.

На відео можна побачити, що внаслідок обміління озера, утворилося три острови. У місцевих ЗМІ пишуть, до основного - можна добратись пішки.

Нагадаємо, на сайті Президента України зареєстрували петицію «Порятунок озера Світязь». Поставити свій підпис можна за посиланням.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинський нардеп закликав урядовців рятувати Шацькі озера.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: обміління Світязя, відео, 4 місяці тому, острови
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Озеро обміліло, контрабанду закриють і прийдеться полішукам іти на роботу.
Відповісти
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У поліції розповіли, за що штрафують водіїв «євроблях»
Сьогодні, 13:39
У Ковелі не курсуватиме маршрутка до дачних масивів
Сьогодні, 13:16
Пляж перетворюється на пустелю: як змінилося озеро Світязь за 4 місяці. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
Мрії збуваються: син загиблого Героя АТО вийшов на стадіон за руку з Роналду
Сьогодні, 12:45
У будинку в Ківерцівському районі знайшли вбитого чоловіка
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
На Шацьких озерах відремонтують одну з гідроспоруд. ВІДЕО На Шацьких озерах відремонтують одну з гідроспоруд. ВІДЕО
03 жовтень, 18:47
Показали, як виглядатиме у Луцьку житловий комплекс від «Інвестора» . ВІДЕОЗВІТ* Показали, як виглядатиме у Луцьку житловий комплекс від «Інвестора» . ВІДЕОЗВІТ*
13 вересень, 09:48
«Там, де народжуються хмари»: неймовірний світанок на озері Світязь. ВІДЕО «Там, де народжуються хмари»: неймовірний світанок на озері Світязь. ВІДЕО
04 вересень, 20:40
Серед причин обміління Світязю – глобальні кліматичні процеси у світі. ВІДЕО Серед причин обміління Світязю – глобальні кліматичні процеси у світі. ВІДЕО
04 вересень, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни сплатили понад 226 мільйонів військового збору
Сьогодні, 14:09
 0
Волинянина оштрафували за ухилення від військових зборів
Сьогодні, 13:52
 0
Збір коштів на гелікоптер припинили: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
 0
У поліції розповіли, за що штрафують водіїв «євроблях»
Сьогодні, 13:39
 0
У Ковелі не курсуватиме маршрутка до дачних масивів
Сьогодні, 13:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿