У Ковелі не курсуватиме маршрутка до дачних масивів





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 жовтня, на засіданні виконкому, повідомляє



Автобуси курсували в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».



Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати компенсувалися з міського бюджету.



Нагадують, що перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалося з 16 квітня.

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