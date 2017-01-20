У Ковелі не курсуватиме маршрутка до дачних масивів
Сьогодні, 13:16
З 1 листопада припиняються перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 8.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 жовтня, на засіданні виконкому, повідомляє "Ковельpost".
Автобуси курсували в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».
Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати компенсувалися з міського бюджету.
Нагадують, що перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалося з 16 квітня.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 жовтня, на засіданні виконкому, повідомляє "Ковельpost".
Автобуси курсували в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».
Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати компенсувалися з міського бюджету.
Нагадують, що перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалося з 16 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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