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У Ковелі не курсуватиме маршрутка до дачних масивів

У Ковелі не курсуватиме маршрутка до дачних масивів
З 1 листопада припиняються перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 8.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 жовтня, на засіданні виконкому, повідомляє "Ковельpost".

Автобуси курсували в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».

Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати компенсувалися з міського бюджету.

Нагадують, що перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалося з 16 квітня.

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Теги: Ковель, маршрутки, дачні масиви
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