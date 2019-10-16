вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянина оштрафували за ухилення від військових зборів

Волинянина оштрафували за ухилення від військових зборів
Нововолинський міський суд 9 жовтня розглянув справу щодо волинянина, якого обвинувачують за ухилення від військових зборів.

Відомо, що чоловік є військовозобов`язаним, а в 2015 році був прийнятий на військовий облік до Нововолинського об`єднаного районного військового комісаріату та визнаний придатним до військової служби, - пише Нововолинськ.com.ua.

Так, на виконання ст. 29 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» та плану проведення навчальних зборів з резервістами оперативного резерву першої черги у 2019 році, нововолинця на робочому місці, ТзОВ «Механічний ливарний завод», працівники військкомату призвали на навчальні збори, надавши повістку та озвучивши вголос її зміст.

Військовозобов’язаний отримувати повістку відмовився, про що був складений акт. Резервіста попередили, що його дії мають протиправний характер і тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Проте, у зазначений час до Нововолинського ОРВК без поважних причин нововолинець не з`явився, тим самим ухилився від проходження навчальних зборів.

« за якою останній повністю визнав винуватість у вчиненні злочину, передбаченому ч.2ст.337КК України. Згідно угоди про визнання винуватості обвинувачений повністю та беззастережно визнає винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Сторони погоджуються на призначення покарання за ч. 2 ст. 337 КК України – у вигляді штрафу в розмірі 50-ти неоподаткованих мінімум доходів громадян (850 гривень)», – йдеться у вироку Нововолинського суду.

Відтак, 23 серпня 2019 року між прокурором та обвинувачуваним було укладено угоду про визнання винуватості, Нововолинця визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 337 КК України та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, ухилення від військових зборів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни сплатили понад 226 мільйонів військового збору
Сьогодні, 14:09
Волинянина оштрафували за ухилення від військових зборів
Сьогодні, 13:52
Збір коштів на гелікоптер припинили: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
У поліції розповіли, за що штрафують водіїв «євроблях»
Сьогодні, 13:39
У Ковелі не курсуватиме маршрутка до дачних масивів
Сьогодні, 13:16
Схожі новини
В Мінсоцполітики прокоментували ситуацію зі штрафами за неправильне оформлення субсидії В Мінсоцполітики прокоментували ситуацію зі штрафами за неправильне оформлення субсидії
15 жовтень, 20:47
У Луцьку підприємці судяться через секс-шоп «Казанова» і магазин ритуальних послуг У Луцьку підприємці судяться через секс-шоп «Казанова» і магазин ритуальних послуг
15 жовтень, 20:05
У Луцьку студент посеред вулиці розгулював з кастетом У Луцьку студент посеред вулиці розгулював з кастетом
15 жовтень, 14:31
Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років
11 жовтень, 19:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни сплатили понад 226 мільйонів військового збору
Сьогодні, 14:09
 0
Волинянина оштрафували за ухилення від військових зборів
Сьогодні, 13:52
 0
Збір коштів на гелікоптер припинили: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
 0
У поліції розповіли, за що штрафують водіїв «євроблях»
Сьогодні, 13:39
 0
У Ковелі не курсуватиме маршрутка до дачних масивів
Сьогодні, 13:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿