Волинянина оштрафували за ухилення від військових зборів





Відомо, що чоловік є військовозобов`язаним, а в 2015 році був прийнятий на військовий облік до Нововолинського об`єднаного районного військового комісаріату та визнаний придатним до військової служби, - пише



Так, на виконання ст. 29 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» та плану проведення навчальних зборів з резервістами оперативного резерву першої черги у 2019 році, нововолинця на робочому місці, ТзОВ «Механічний ливарний завод», працівники військкомату призвали на навчальні збори, надавши повістку та озвучивши вголос її зміст.



Військовозобов’язаний отримувати повістку відмовився, про що був складений акт. Резервіста попередили, що його дії мають протиправний характер і тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Проте, у зазначений час до Нововолинського ОРВК без поважних причин нововолинець не з`явився, тим самим ухилився від проходження навчальних зборів.



« за якою останній повністю визнав винуватість у вчиненні злочину, передбаченому ч.2ст.337КК України. Згідно угоди про визнання винуватості обвинувачений повністю та беззастережно визнає винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Сторони погоджуються на призначення покарання за ч. 2 ст. 337 КК України – у вигляді штрафу в розмірі 50-ти неоподаткованих мінімум доходів громадян (850 гривень)», – йдеться у вироку Нововолинського суду.



Відтак, 23 серпня 2019 року між прокурором та обвинувачуваним було укладено угоду про визнання винуватості, Нововолинця визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 337 КК України та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський міський суд 9 жовтня розглянув справу щодо волинянина, якого обвинувачують за ухилення від військових зборів.Відомо, що чоловік є військовозобов`язаним, а в 2015 році був прийнятий на військовий облік до Нововолинського об`єднаного районного військового комісаріату та визнаний придатним до військової служби, - пише Нововолинськ.com.ua Так, на виконання ст. 29 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» та плану проведення навчальних зборів з резервістами оперативного резерву першої черги у 2019 році, нововолинця на робочому місці, ТзОВ «Механічний ливарний завод», працівники військкомату призвали на навчальні збори, надавши повістку та озвучивши вголос її зміст.Військовозобов’язаний отримувати повістку відмовився, про що був складений акт. Резервіста попередили, що його дії мають протиправний характер і тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Проте, у зазначений час до Нововолинського ОРВК без поважних причин нововолинець не з`явився, тим самим ухилився від проходження навчальних зборів.« за якою останній повністю визнав винуватість у вчиненні злочину, передбаченому ч.2ст.337КК України. Згідно угоди про визнання винуватості обвинувачений повністю та беззастережно визнає винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Сторони погоджуються на призначення покарання за ч. 2 ст. 337 КК України – у вигляді штрафу в розмірі 50-ти неоподаткованих мінімум доходів громадян (850 гривень)», – йдеться у вироку Нововолинського суду.Відтак, 23 серпня 2019 року між прокурором та обвинувачуваним було укладено угоду про визнання винуватості, Нововолинця визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 337 КК України та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

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