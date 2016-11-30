Волиняни сплатили понад 226 мільйонів військового збору

Протягом січня-вересня 2019 року військовий внесок волинян до держбюджету перевищив 226 мільйонів гривень. Сума сплаченого військового збору майже на 21 відсоток перевищує минулорічні показники за аналогічний період.Про це інформує управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Волинській області.«У вагомій сумі надходжень військового збору – індивідуальний фінансовий внесок кожного найманого працівника, котрий працює легально. Варто особливо відзначити відповідальну позицію волинського бізнесу, представники якого дотримуються вимог закону, використовують офіційну наймані працю та своєчасно здійснюють належні відрахування до бюджету»,- зазначає в.о. начальника ГУ ДПС у Волинській областіНаразі в Головному управлінні ДПС у Волинській області прогнозують ріст надходжень військового збору за підсумками усього фінансового року.«Маємо всі підстави для такого оптимістичного прогнозу, оскільки переважна більшість волинських працедавців – сумлінні у виконанні свого обов’язку щодо нарахування і сплати податків до бюджетів усіх рівнів. Водночас волинські податківці забезпечують якісне адміністрування податкових платежів, своєчасно реагуючи на можливі ризики несплати», - запевнив Сергій Кондратюк.У січні-вересні 2019 року найбільшу суму військового збору сплачено у м. Луцьку – 97,7 мільйона гривень, на території Луцького району – 17,6 мільйона гривень, у м. Ковель – 13 мільйонів гривень, у м. Володимир-Волинський – 12,2 мільйона гривень військового збору, у м. Нововолинськ – 10,5 мільйона гривень.