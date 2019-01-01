Подружжя – у реанімації: просять допомогти сім'ї, яка потрапила в жахливу аварію поблизу Луцька





Про це повідомили у спільноті "Тростянецька громада" на сторінці у Facebook.



Нагадаємо, що 7 жовтня, в



Наразі Віталій та Марія досі знаходяться в реанімаційному відділенні, Віталій – у дуже важкому стані, перебуває на штучній вентиляції легень.



"Хто не має змоги допомогти фінансово родина буде вдячна за молитву.

Також ПРОСИМО репосту!!! Не будьмо байдужими та давайте допоможемо сім`ї Потарасів знову бути щасливими разом зі своєю донечкою!", - йдеться у дописі.



Номер картки для допомоги: 5168 7573 6576 3061 Захаров Юрій (вітчим Марії).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян просять допомогти подружжю Потарасів, які потрапили в жахливу аварію поблизу Луцька.Про це повідомили у спільноті "Тростянецька громада" на сторінці у Facebook.Нагадаємо, що 7 жовтня, в ранці поблизу села Забороль трапилася жахлива ДТП , в якій постраждали жителі села Тростянець, а саме подружжя Потарась Віталій, Потарась Марія та їх дочка Єва. Тоді їхнє авто, документи та речі згоріли. Завдяки небайдужим людям їх врятували з палаючого авто, проте подружжя зазнали значних травм.Наразі Віталій та Марія досі знаходяться в реанімаційному відділенні, Віталій – у дуже важкому стані, перебуває на штучній вентиляції легень."Хто не має змоги допомогти фінансово родина буде вдячна за молитву.Також ПРОСИМО репосту!!! Не будьмо байдужими та давайте допоможемо сім`ї Потарасів знову бути щасливими разом зі своєю донечкою!", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію