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Подружжя – у реанімації: просять допомогти сім'ї, яка потрапила в жахливу аварію поблизу Луцька

Подружжя – у реанімації: просять допомогти сім'ї, яка потрапила в жахливу аварію поблизу Луцька
Небайдужих волинян просять допомогти подружжю Потарасів, які потрапили в жахливу аварію поблизу Луцька.

Про це повідомили у спільноті "Тростянецька громада" на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 7 жовтня, вранці поблизу села Забороль трапилася жахлива ДТП, в якій постраждали жителі села Тростянець, а саме подружжя Потарась Віталій, Потарась Марія та їх дочка Єва. Тоді їхнє авто, документи та речі згоріли. Завдяки небайдужим людям їх врятували з палаючого авто, проте подружжя зазнали значних травм.

Наразі Віталій та Марія досі знаходяться в реанімаційному відділенні, Віталій – у дуже важкому стані, перебуває на штучній вентиляції легень.

"Хто не має змоги допомогти фінансово родина буде вдячна за молитву.
Також ПРОСИМО репосту!!! Не будьмо байдужими та давайте допоможемо сім`ї Потарасів знову бути щасливими разом зі своєю донечкою!", - йдеться у дописі.

Номер картки для допомоги: 5168 7573 6576 3061 Захаров Юрій (вітчим Марії).

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Теги: аварія, термінова допомога, сім'я
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