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Просять знести шлагбаум на в’їзді до луцької автостанції і «будку директора шлагбауму»

Просять знести шлагбаум на в’їзді до луцької автостанції і «будку директора шлагбауму»
У Луцьку скаржаться на те, що на в’їзді на територію луцької автостанції №1 нібито незаконно на тротуарі та частині пішохідного переходу встановили шлагбаум та «будку директора шлагбауму».

Про це на платформі «Відкрите місто» написав користувач Олександр Савченко.

«Будка, як шедевр архітектури встановлена на вузькому тротуарі і для пішохода залишається менше метру для проходу між будкою і дорогою. Шлагбаум встановлений по середині пішохідного переходу», - пише автор скарги.

За його словами, це створює небезпеку для пішоходів при опусканні шлагбауму, адже «директор шлагбауму його закриває прямо на голову пішоходу».

«Прошу провести демонтаж незаконно встановленої малої архітектурної форми», - резюмує у своїй скарзі автор.

Повідомлення про скаргу відправили у департаменти житлово-комунального господарства та муніципальної варти Луцької міської ради.

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Теги: шлагбаум, скарга, автостанція, Луцьк
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Коментарі 1
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той директор шлагбауну бтдло натуральне
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