Просять знести шлагбаум на в’їзді до луцької автостанції і «будку директора шлагбауму»

У Луцьку скаржаться на те, що на в’їзді на територію луцької автостанції №1 нібито незаконно на тротуарі та частині пішохідного переходу встановили шлагбаум та «будку директора шлагбауму».Про це на платформі «Відкрите місто» написав користувач«Будка, як шедевр архітектури встановлена на вузькому тротуарі і для пішохода залишається менше метру для проходу між будкою і дорогою. Шлагбаум встановлений по середині пішохідного переходу», - пише автор скарги.За його словами, це створює небезпеку для пішоходів при опусканні шлагбауму, адже «директор шлагбауму його закриває прямо на голову пішоходу».«Прошу провести демонтаж незаконно встановленої малої архітектурної форми», - резюмує у своїй скарзі автор.Повідомлення про скаргу відправили у департаменти житлово-комунального господарства та муніципальної варти Луцької міської ради.