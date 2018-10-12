Луцький фотограф поділився атмосферними осінніми світлинами. ФОТО

Сергій Палько продовжує подорожувати країною. Цього разу він показав, як виглядають під час бабиного літа села Чекно, Підлісці, Боремець, Нове, Торговиця, Ставрів, Топілля та Лучиці Рівненської області.



Фотографіями з мальовничими осінніми панорамами, закинутими будівлями та сільськими дорогами лучанин поділився на сторінці у Facebook, пише



«Теплий жовтневий день (+20... +25). На поля і подвір'я повиходили усі!», – прокоментував Сергій.





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