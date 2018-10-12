Луцький фотограф поділився атмосферними осінніми світлинами. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Луцький мандрівник та фотограф Сергій Палько продовжує подорожувати країною. Цього разу він показав, як виглядають під час бабиного літа села Чекно, Підлісці, Боремець, Нове, Торговиця, Ставрів, Топілля та Лучиці Рівненської області.
Фотографіями з мальовничими осінніми панорамами, закинутими будівлями та сільськими дорогами лучанин поділився на сторінці у Facebook, пише "Таблоїд Волині".
«Теплий жовтневий день (+20... +25). На поля і подвір'я повиходили усі!», – прокоментував Сергій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотографіями з мальовничими осінніми панорамами, закинутими будівлями та сільськими дорогами лучанин поділився на сторінці у Facebook, пише "Таблоїд Волині".
«Теплий жовтневий день (+20... +25). На поля і подвір'я повиходили усі!», – прокоментував Сергій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Синоптик розповіла, коли холодна погода повернеться в Україну
Сьогодні, 15:46
Луцький фотограф поділився атмосферними осінніми світлинами. ФОТО
Сьогодні, 15:00
На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО
Сьогодні, 14:39
Просять знести шлагбаум на в’їзді до луцької автостанції і «будку директора шлагбауму»
Сьогодні, 14:38