У ток-шоу розкажуть, як працюватиме нова система оплати проїзду у Луцьку. АНОНС. ВІДЕО

Луцьк готується перейти на єдиний електронний квиток для оплати проїзду у громадському транспорті.Як працюватиме нова система оплати за проїзд? Скільки коштуватиме електронний квиток та де його можна придбати? Що буде з пільговиками та чи запрацює система вчасно.Дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 17 жовтня, о 20:00 на «12» телеканалі.