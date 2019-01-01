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У ток-шоу розкажуть, як працюватиме нова система оплати проїзду у Луцьку. АНОНС. ВІДЕО

У ток-шоу розкажуть, як працюватиме нова система оплати проїзду у Луцьку. АНОНС. ВІДЕО
Луцьк готується перейти на єдиний електронний квиток для оплати проїзду у громадському транспорті.

Як працюватиме нова система оплати за проїзд? Скільки коштуватиме електронний квиток та де його можна придбати? Що буде з пільговиками та чи запрацює система вчасно.

Дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 17 жовтня, о 20:00 на «12» телеканалі.


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Теги: "Протилежний погляд", Луцьк, електронна система
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