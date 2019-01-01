У ток-шоу розкажуть, як працюватиме нова система оплати проїзду у Луцьку. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Луцьк готується перейти на єдиний електронний квиток для оплати проїзду у громадському транспорті.
Як працюватиме нова система оплати за проїзд? Скільки коштуватиме електронний квиток та де його можна придбати? Що буде з пільговиками та чи запрацює система вчасно.
Дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 17 жовтня, о 20:00 на «12» телеканалі.
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Як працюватиме нова система оплати за проїзд? Скільки коштуватиме електронний квиток та де його можна придбати? Що буде з пільговиками та чи запрацює система вчасно.
Дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 17 жовтня, о 20:00 на «12» телеканалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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