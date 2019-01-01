«Укрзалізниця» планує запустити Wi-Fi у поїздах





Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов під час виставки Rail Expo 2019 у середу, 16 жовтня, передає



"Ми зараз над цим працюємо. Після реалізації проекту щодо Київського вокзалу, залежно від результатів, плануємо за подібною моделлю запустити його у поїздах "Інтерсіті" протягом 2020 року", - сказав він.



Як повідомляли раніше, "Укрзалізниця" до 2020 року має намір запустити ще один швидкісний потяг "Інтерсіті" за маршрутом "Київ-Херсон".

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