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Під Луцьком будують новий дитсадок

Під Луцьком будують новий дитсадок
Нове будівництво дитячого садка у селі Крупа Луцького району потрапило в перелік інвестиційних проектів, які фінансує Державний фонд регіонального розвитку.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.

У 2019 році на цей об’єкт з ДФРР скеровали 26 мільйонів 83 тисячі гривень. Надходження коштів з державного бюджету дало змогу пожвавити темпи будівництва. На сьогодні звели другий поверх дитсадка.

З початку року спорудження дошкільного закладу велося за кошти сільського бюджету. На це з бюджету Підгайцівської ОТГ пішло майже 4 мільйона гривень.

Нагадаємо, що дитячий садок в Крупі розрахований на 105 місць. Також це створить ще 32 робочих місця.


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Теги: Луцький район, дитсадок, будівництво
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