Під Луцьком будують новий дитсадок





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У 2019 році на цей об’єкт з ДФРР скеровали 26 мільйонів 83 тисячі гривень. Надходження коштів з державного бюджету дало змогу пожвавити темпи будівництва. На сьогодні звели другий поверх дитсадка.



З початку року спорудження дошкільного закладу велося за кошти сільського бюджету. На це з бюджету Підгайцівської ОТГ пішло майже 4 мільйона гривень.



Нагадаємо, що дитячий садок в Крупі розрахований на 105 місць. Також це створить ще 32 робочих місця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове будівництво дитячого садка у селі Крупа Луцького району потрапило в перелік інвестиційних проектів, які фінансує Державний фонд регіонального розвитку.Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади. У 2019 році на цей об’єкт з ДФРР скеровали 26 мільйонів 83 тисячі гривень. Надходження коштів з державного бюджету дало змогу пожвавити темпи будівництва. На сьогодні звели другий поверх дитсадка.З початку року спорудження дошкільного закладу велося за кошти сільського бюджету. На це з бюджету Підгайцівської ОТГ пішло майже 4 мільйона гривень.Нагадаємо, що дитячий садок в Крупі розрахований на 105 місць. Також це створить ще 32 робочих місця.

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