вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

18-річній студентці, яку збила вантажівка у Луцьку, потрібна допомога

18-річній студентці, яку збила вантажівка у Луцьку, потрібна допомога
Студентка педколеджу, 18-річна Анастасія, яку 15 жовтня на вулиці Ковельській у Луцьку збив автомобіль ГАЗ 3370, перебуває у лікарні.

Як повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, дівчину госпіталізували у вкрай важкому стані, - пишуть Волинські новини.

У неї – закрита черепно-мозкова травма, переломи ключиці та стегнової кістки. На операції потрібна значні кошти. Близькі дівчини просять про допомогу.

Номер картки мами Насті: 5168 7574 0546 0207 Бурилко Людмила Василівна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18-річній студентці, яку збила вантажівка у Луцьку, потрібна допомога
Сьогодні, 16:58
У Струмівці здають в оренду приміщення для будь-яких заходів*
Сьогодні, 16:46
Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи
Сьогодні, 16:45
Знайшли тіло Олексія Веремійчика
Сьогодні, 16:38
Двоє волинян викрали у пенсіонерки скутер
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
У Луцьку вантажівка збила 18-річну дівчину У Луцьку вантажівка збила 18-річну дівчину
Сьогодні, 11:17
У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО
11 жовтень, 18:13
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
11 жовтень, 16:52
На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
09 жовтень, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18-річній студентці, яку збила вантажівка у Луцьку, потрібна допомога
Сьогодні, 16:58
 0
У Струмівці здають в оренду приміщення для будь-яких заходів*
Сьогодні, 16:46
 0
Сучасний оазис посеред міста: у новому сквері в центрі Луцька висадили клени та сливи
Сьогодні, 16:45
 0
Знайшли тіло Олексія Веремійчика
Сьогодні, 16:38
 0
Двоє волинян викрали у пенсіонерки скутер
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿