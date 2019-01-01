18-річній студентці, яку збила вантажівка у Луцьку, потрібна допомога
Сьогодні, 16:58
Студентка педколеджу, 18-річна Анастасія, яку 15 жовтня на вулиці Ковельській у Луцьку збив автомобіль ГАЗ 3370, перебуває у лікарні.
Як повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, дівчину госпіталізували у вкрай важкому стані, - пишуть Волинські новини.
У неї – закрита черепно-мозкова травма, переломи ключиці та стегнової кістки. На операції потрібна значні кошти. Близькі дівчини просять про допомогу.
Номер картки мами Насті: 5168 7574 0546 0207 Бурилко Людмила Василівна
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Як повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, дівчину госпіталізували у вкрай важкому стані, - пишуть Волинські новини.
У неї – закрита черепно-мозкова травма, переломи ключиці та стегнової кістки. На операції потрібна значні кошти. Близькі дівчини просять про допомогу.
Номер картки мами Насті: 5168 7574 0546 0207 Бурилко Людмила Василівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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